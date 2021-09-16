У Білорусі судять громадянина України, який брав участь у протестах (фото, відео)

За інформацією правозахисників, у суді Михайла Ференця звинуватили у відкритті опозиційного Telegram-каналу і створенні протестних малюнків у дворах Мінська.

Управління Слідчого комітету Республіки Білорусь у Мінську завершило розслідування кримінальної справи щодо 32-річного громадянина України Михайла Ференця. Він був заарештований 16 вересня 2020 року за участь у тому ж році в протестах проти режиму Олександра Лукашенка. Про подробиці справи українського активіста повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна"

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Спочатку Ференця звинувачували за двома статтями Кримінального кодексу: ч.1 ст. 342 (участь у діях, що грубо порушують громадський порядок), ч. 4 ст. 16 ч. 4 ст. 341 (організація осквернення споруд і псування майна). Однак, тепер українцеві закидають участь у трьох Маршах у минулому році: 30 серпня (Марш миру і незалежності), 6 вересня (Марш єдності), 13 вересня (Марш героїв), організацію Telegram-каналу "Сміливі люди" і створення написів та зображень у дворах Фрунзенського району Мінська

[ + – ] Матеріали справи Михайла Ференця

"Згідно з матеріалами кримінальної справи, з серпня по вересень минулого року обвинувачений з метою публічного вираження протизаконними способами своїх суспільно-політичних поглядів і протесту, а також ведення радикальної діяльності створив у месенджері Telegram чат. Реалізуючи свій злочинний умисел щодо псування майна в громадських місцях, він, використовуючи зокрема створений ним чат, підібрав осіб для спільного скоєння протиправних дій", — йдеться в офіційному джерелі республіки.

Хто такий Михайло Ференець?

Михайло Ференець проживає в Білорусі з 2012 року. Відразу після затримання МВС республіки ставило питання про його депортацію з країни, але пізніше рішення про висилку було призупинено. Через сім місяців після затримання пресслужба МВС опублікувала відео, на якому Ференець зізнався в тому, що Господь покликав людей до мирних і насильницьких форм протесту. Також він попросив білоруський народ заспокоїтися, почати мирний діалог і перестати "розбурхувати" країну.

[ + – ] Звернення-"покаяння" Ференця до білоруського народу

Суд над політв'язнем почався 10 вересня, але засідання перенесли через некоректно пред'явлені звинувачення. А вже 14 вересня Михайло Ференець відмовився від дачі показань і свою вину не визнав. Зважаючи на це, в суді оголошували показання, дані під час досудового слідства. Адвокат українця не раз звертав увагу на те, що слідство маніпулює фактами, зокрема в матеріалах справи є документи, які фіксували нанесення "протестних" написів 17 і 21 вересня, тобто коли обвинувачений уже був затриманий. Ще стало відомо, що співробітники правоохоронних органів не раз запевняли Ференця в тому, що якщо він підпише показання, то його через два дні відправлять на батьківщину. У протоколі допиту від 22 серпня Михайло також написав, як було записане "відео-покаяння", на поширення якого він не давав згоди: "слідчі сказали, що потрібен ролик, щоб швидко відправили додому, адже їм потрібно звітувати перед начальством, текст був надиктований, ролик перезнімали разів п'ять ... але фізичної сили не застосовували".

На останньому засіданні суду Ференець відмовився пред'являти письмові скарги, оскільки боїться переслідувань з боку влади.

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