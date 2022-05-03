Увага, на вихід: хто з IT-компаній залишив російський ринок

Війна та агресія Росії стали важливим приводом для технологічних компаній закрити співпрацю та офіси в РФ. Але чи всі компанії позбавляються токсичних представництв?

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Повномасштабне вторгнення Росії принесло українській сфері IT серйозні виклики: загроза життю фахівців, призов до Збройних Сил України військовозобов'язаних, необхідність якось розпорядитися офісами, які працювали на території країни-агресора.

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Фокус розпитав найбільші IT-компанії в Україні, як вони планують свій вихід з РФ, а також які складнощі долають під час війни.

IT-компанії закривають офіси в РФ, щоб позбутися проблем

З десяти найбільших IT-компаній в Україні три мають офіси в Росії: це EPAM, Luxoft, DataArt. Після вторгнення Росії в Україну центри розробки в РФ перетворилися на активи, які мають великі репутаційні ризики. Хоч і не одразу після початку повномасштабної війни, але всі три IT-компанії з офісами в РФ заявили, що згортають бізнес у країні-агресорі.

Компанія EPAM 4 березня оголосила, що має намір припинити надавати послуги клієнтам у Росії, забезпечивши підтримку під час перехідного періоду.

Минув місяць, й EPAM посилила свою позицію: 8 квітня з'явився допис про повний вихід із Росії.

"Процеси, пов'язані з повною зупинкою операцій у Росії, проходитимуть поетапно протягом наступних трьох місяців із дотриманням усіх чинних законодавчих вимог", — зазначили в EPAM.

Медіа писали про те, що компанія перевезла до тисячі своїх співробітників із Росії та Білорусі до Узбекистану. У відповідь на запитання Фокусу в пресслужбі EPAM зазначили, що український офіс не відповідає за закриття бізнесу в Росії та релокацію фахівців з інших країн, а тому не може коментувати те, що поза його компетенцією.

DXC та її дочірня компанія Luxoft 4 березня заявили про звільнення з Російської Федерації.

У відповідь на інфозапит Фокусу в Luxoft визнали, що процес виходу з РФ займає деякий час і враховує певні зобов'язання.

"У нас майже 1 000 людей працюють у Росії на зовнішніх замовників з Європи та Америки. Ці проєкти ми поступово переводимо в інші локації, розглядаємо можливості переміщення людей разом із проєктами. Хто погоджується — допомагаємо з переїздом, людина продовжує працювати на міжнародний проєкт з іншої локації. Але кількість таких кейсів невелика", — зазначили в Luxoft.

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У компанії обіцяють, що з липня вона не матиме ані співробітників, ані офісів у Росії. Після цього повний відхід із Росії буде завершено.

У DataArt 2 березня оголосили, що припинили всі інвестиції, найм і розвиток бізнесу в Росії. Утім, судячи із заяви, повністю вийти з бізнесу з російськими замовниками компанія все ще не готова.

"Ми, як і раніше, несемо відповідальність за всіх наших колег і виконуватимемо всі зобов'язання перед нашими співробітниками та клієнтами. Офіційна корпоративна політика завжди наказувала уникати держконтрактів у Росії, тому в нас контракти тільки з приватними компаніями. Наші клієнти виступають проти війни, як і ми ", — заявили в DataArt.

IT та мобілізація в Україні: війна забирає інженерів

В Україні в умовах війни IT-компанії успішно впоралися із завданням евакуації співробітників. А ось мобілізація суттєво впливає на роботу сфери — компанії втрачають фахівців.

У великих компаніях неохоче говорять про те, скільки IT-фахівців пішли з проєктів, щоб захищати Україну в лавах ЗСУ та тероборони. Усі вони визнають, що чоловіки призовного віку становлять важливу частину команди. Так, у Ciklum розповіли, що серед фахівців, із якими співпрацює компанія, чоловіки становлять приблизно дві треті. Це означає, що, наприклад, якщо в штаті 4 тис. осіб, то майже 3 тисячі або більше — саме ті, хто потенційно може поповнити лави ЗСУ.

[ + – ] Чоловіки призовного віку складають переважну кількість працівників IT-компаній Фото: Pixabay

"Чоловіки призовного віку становлять переважну кількість усіх працівників компанії. Є працівники, які вступили до лав ЗСУ або територіальної оборони — понад 100 осіб. Те, що працівники тимчасово залишають роботу, звичайно, додає викликів на проєкти", — зазначили у SoftServe.

У GlobalLogic розповіли, що до ЗСУ та ТрО приєдналися приблизно 160 фахівців.

Великі IT-компанії поєднує те, що вони зберігають за мобілізованими робочі місця та зарплати, виділяють додаткові виплати, допомагають зі спорядженням.

Проте відтік фахівців з IT-галузі — це проблема. Ось як її суть окреслили в Intellias: "Клієнти все частіше хочуть винаймати фахівців поза Україною не стільки через воєнні дії, скільки через ризик втрати ключових інженерів у зв'язку з їхньою мобілізацією. Західним замовникам достатньо втратити кількох ключових інженерів зі своїх проєктів, щоб надовго закрити співпрацю з українськими постачальниками IT-рішень. Не з конкретною компанією, а з усім ринком", — вважають в Intellias.

У компанії застерігають: якщо IT-індустрія буде втрачена, бюджет України може недоотримати до $7 млрд надходжень від експорту IT-послуг.

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