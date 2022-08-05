Киевский ТРЦ Ocean Plaza откроется 11 августа, – СМИ

Ранее торговый центр хотели национализировать, так как совладельцами предприятия являются россияне из окружения российского президента.

Один из крупнейших столичных ТРЦ "Ocean Plaza" возобновит работу с 11 августа, сообщает Forbes со ссылкой на письмо, которое предприятие разослало арендаторам.

Администрация попросила их подготовить помещения к этой дате и пообещала вскоре проинформировать о порядке проведения работ и ввозе или вывозе товаров.

Издание отмечает, что российская "ТПС Недвижимость" в 2012 году купила "Ocean Plaza" у застройщика объекта – компании Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Совладельцем российской компании является Лилия Ротенберг, дочь олигарха Аркадия Ротенберга, входящего в ближний круг президента России Владимира Путина.

Источники Forbes сообщили, что ТРЦ простаивал вынужденно, так как около 60% арендаторов отказались работать с ним после российского полномасштабного вторжения. Между тем, ранее "Ocean Plaza" был прибыльным предприятием. Чистый доход Инвестиционного союза "Лыбидь", владельца торговыми марками "Ocean Plaza", в 2020-м составил 832 млн грн, в 2019-м – почти 1,3 млрд грн.

В конце июля пресс-службе компании "Ашан", магазин которой располагается на нулевом этаже ТРЦ, сообщила, что "Ocean Plaza" полностью прекратил работу. СМИ предположили, что причиной этого стала опасения собственников, что предприятие национализируют. Этот шаг советник главы МВД Антон Геращенко анонсировал еще в феврале.

В конце июля стало известно, что в Офисе президента раздумывают над тем, как правильно оформить национализацию. Проблемы возникли из-за запутанной структуры собственности ТРЦ.

Как сообщалось, в июле арестовали корпоративные права и недвижимость 11 украинских предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские госкорпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".