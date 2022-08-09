Через зв'язок із РФ: заарештовані права ТРЦ Ocean Plaza передали АРМА, — генпрокурор

Серед кінцевих бенефіціарів торговельно-розважального центру є російські бізнесмени з оточення Володимира Путіна.

Один із найбільших торгово-розважальних центрів у Києві передали в управління Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Генпрокурор у своїй заяві не вказав назву ТРЦ, але очевидно, що мається на увазі Ocean Plaza, ситуацію з яким публічно обговорюють уже кілька тижнів.

"Ідеться про один із найбільших торгово-розважальних центрів у столиці. Серед його кінцевих бенефіціарних власників — громадяни Росії з близького оточення глави країни-агресора", — зокрема, сказав генпрокурор.

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Як повідомлялося раніше, торговельний об'єкт закрився після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Винятком став лише нульовий поверх, де розташовувався супермаркет "Ашан" і ще кілька магазинів. Із 25 липня ТРЦ повністю припинив роботу.

Вважається, що контрольний пакет акцій належить структурам, близьким до Аркадія Ротенберга, друга російського президента Володимира Путіна.

Агентство "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах також підтверджує, що в заяві генпрокурора йдеться про Ocean Plaza.

Як розповів Костін, досудове розслідування встановило, що кошти, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися з ланцюга фінансових операцій на рахунки російських громадян. Після цього гроші, серед іншого, використали для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для ЗС РФ.

Інші комерційні об'єкти, пов'язані з РФ

Ще одне кримінальне провадження стосується арешту корпоративних прав і 35 об'єктів нерухомості підприємства, також пов'язаного з РФ. Ідеться про одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України.

Загальна сума заарештованого — понад 2,3 млрд грн.

Протягом 2017-2022 років посадові особи підприємства ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. Слідство також вважає, що вони протиправно перерахували понад 5 млрд грн юридичній особі-нерезиденту, підконтрольній російській нафтовій компанії з метою їхньої легалізації.

Нагадаємо, 5 серпня з'явилася інформація, що ТРЦ Ocean Plaza відкриється 11 серпня. Про це повідомило видання Forbes із посиланням на лист, який підприємство надіслало орендарям. Адміністрація попросила їх підготувати приміщення до цієї дати й пообіцяла незабаром поінформувати про порядок проведення робіт і ввезення чи вивезення товарів.