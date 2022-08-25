Більше не зашкодять: заарештовані в Україні кошти росіян спрямують на допомогу ЗСУ

АРМА планує купити військові облігації, використавши заарештовані активи росіян та гроші зрадників, які дісталися агентству в межах кримінальних проваджень.

Агентство України з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами вперше ініціювало купівлю військових облігацій заарештованими коштами. Про це написала у своєму Telegram-каналі народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Янченко.

Вона зазначила, що Нацагентство також звернулося до Кабінету міністрів для узгодження купівлі облігацій внутрішньої державної (ОВДП) позики на суму 150 млн грн. Ці гроші передадуть на потреби ЗСУ.

За словами Галини Янченко, значна частина заарештованих коштів — це активи підсанкційних росіян та гроші зрадників, які передано до АРМА в межах кримінальних проваджень.

Витратити на ОВДП АРМА може близько 80% коштів, що знаходяться у них в управлінні. Зараз агентство управляє сумою 870 млн грн.

Раніше в липні Служба безпеки України передала профільному регулятору заарештовані російські активи на суму близько 15 млрд гривень, які включають готелі, санаторії, а також власність компаній "Газпром", "Роснефть" та інших. Як повідомляє пресслужба СБУ, передані активи включають:

80 санаторіїв, спортивних установ та інших майнових комплексів у різних регіонах України вартістю 7 млрд гривень, незаконно переданих на баланс Федерації профспілок України;

активи 19 українських компаній, які контролювали корпорації "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнафта" та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн.

тисячі пов'язаних із російськими компаніями об'єктів нерухомості та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.

АРМА зможе керувати цими активами для забезпечення прибутку державі доти, поки їх остаточно не вилучать на користь України.

Нагадаємо, в Україні рішенням суду заарештовано та передано агентству АРМА рахунки та активи одного з найбільших торгово-розважальних центрів у Києві. Вважається, що контрольний пакет акцій ТРЦ належить структурам, близьким до Аркадія Ротенберга, другові російського президента Володимира Путіна.

Також раніше Фокус писав про арешт майна російського ресторатора Олександра Орлова, власника закладів Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Риба Пила та інших.