Збитки на мільярд: проти колишнього керівництва ДП "Антонов" ініційовано 9 кримінальних справ (відео)

Як розповів виконувач обов'язків директора підприємства, під час аудиту було виявлено безліч порушень. Серед них завищені витрати, неефективне розпорядження майном та інші.

Колишнє керівництво державного підприємства "Антонов" завдано збитків компанії на 1 мільярд гривень. Це лише за період із 1 жовтня 20202 року по 31 березня 2022 року. Про це повідомив в.о. гендиректора ДП "Антонов" Євген Гаврилов у відеозверненні за підсумками проведеного державного аудиту.

За його словами, після того, як результати аудиту було отримано, прокуратура ініціювала 9 кримінальних справ проти колишнього керівництва підприємства.

Гаврилов у своєму повідомленні заявив, що через бездіяльність колишнього керівництва підприємство недоотримало понад 840 млн гривень. Щобільше, компанія недоотримала 51 млн гривень.

"Загалом же аудит встановив фінансові порушення майже на 1 млрд грн", — сказав Гаврилов.

Серед знайдених порушень – завищені витрати та непрозорість виконання деяких фінансових операцій. Колишнє керівництво неефективно розпоряджалося майном ДП "Антонов".

Наприклад, керівництво купувало авіаційне паливо у посередників, а не у виробників. Внаслідок таких дій підприємству довелося переплатити приблизно 9 мільйонів гривень.

"Підприємство також придбало комп'ютерний томограф за 23,5 млн грн, який понад рік не використовувався", – зазначив у зверненні Гаврилов.

Крім того, за словами Гаврилова, ДП "Антонов" зазнало значних збитків через знищення частини повітряного флоту внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Також було знищено значну частину інфраструктури аеропорту Гостомеля.

"Ми взяли до уваги всі зауваження державного аудиту та ініціювали дев'ять кримінальних справ. Крім того, ми знайшли фінансові ресурси для відновлення житла для наших співробітників та виробничої інфраструктури "Антонова", — розповів Гаврилов.

[ + – ] Звернення Євгена Гаврилова

Зазначимо, що державний аудит ДП "Антонов" ініціював нове керівництво підприємства 3 травня 2022 року.

Що таке ДП "Антонов"?

ДП "Антонов" – є головним розробником та виробником авіатехніки в Україні. За рішенням уряду ДП з 2015 року входить до концерну "Укроборонпром".

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