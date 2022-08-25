В Україні можуть скасувати "зелений тариф" підприємствам ВДЕ

За інформацією компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, органи влади розглядають можливість скасування "зеленого тарифу".

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Міністра енергетики України Германа Галущенка з пропозицією підтримати галузь відновлюваних джерел енергії та сприяти перегляду підходів до регулювання галузі, щоб уникнути кризової ситуації та уникнути будь-яких ретроспективних дій. Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

Бізнес просить переглянути регулювання поновлюваних джерел енергії, щоб продовжувати повноцінну роботу.

Представники бізнесу зазначають, що зараз вторгнення Росії не тільки зупинило розвиток галузі, а й завдало руйнівних збитків виробникам екологічно чистої електроенергії.

Так, близько 60% промислових сонячних електростанцій і понад 85% промислових вітрових електростанцій зосереджені в південних і південно-східних областях України, де йдуть активні бойові дії. За різними оцінками, сьогодні вже так чи інакше постраждали 30-40% сонячних електростанцій у цих регіонах. І з початку широкомасштабної війни в Україні зупинено понад 3/4 вітроенергетичні потужності.

Водночас за інформацією компаній-членів Асоціації, влада розглядає можливість скасування "зеленого тарифу".

За підрахунками експертів Асоціації, лише за останні 10 років інвестори у ВДЕ (відновлювані джерела енергії) принесли в Україну близько 12 мільярдів доларів США прямих іноземних інвестицій в економіку України завдяки незмінності законодавства та стимулювальному "зеленому тарифу". Можлива реалізація ініціативи щодо скасування тарифу матиме вкрай негативний ефект для галузі ВДЕ, вважають члени Європейської Бізнес Асоціації.

Експерти Комітету з енергетики Асоціації зазначають, що без генерації ВДЕ забезпечити постійне проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років особливо в умовах військової агресії Росії буде надзвичайно складно. Адже, за приблизними оцінками експертів, Об'єднана енергетична система України сукупно повністю втратила приблизно 4% генерувальних потужностей, а ще 35% потужності перебувають на окупованих територіях.

Окрім потенційної можливості скасування "зеленого" тарифу, сектор ВДЕ зіткнувся і з іншими ризиками — обмеженням оплат, небалансами, фіксацією "зеленого" тарифу без його коригування відповідно до валютних коливань, неможливість добудувати вже розпочаті проєкти.

Крім того, бізнес просить сприяти внесенню змін до нормативно-правових актів України — скасувати наказ Міненергетики України "Про розрахунки на ринку електричної енергії" №140, наказ "Про розрахунки з виробниками за "зеленим" тарифом" №206. Водночас, Закон №555-IV встановлює граничні терміни, коли станція має бути побудована для того, щоб отримати "зелений" тариф, і такий термін спливає 31 грудня 2022 року. На думку компаній, необхідно продовжити терміни щонайменше на період дії воєнного стану + 1 рік після його завершення.

Нагадаємо, у серпні найбільші представники ринку відновлюваної електроенергетики України на сторінці у Facebook опублікували звернення до Президента України, Прем'єр-міністра та Міністра енергетики з низкою проблемних питань, ченез які національний сектор ВДЕ перебуває на межі виживання. Основні питання звернення, що потребують уваги, — це розрахунки із сектором ВДЕ, збереження "зеленого тарифу", інвестиції в розвиток галузі альтернативних джерел енергії.

Раніше Фокус розповідав, як відновлювана енергетика виживає в умовах війни, наскільки постраждали станції та які рішення могли б підтримати "зелених".