Сонце, вітер та вода. Як виживає "зелена" енергетика під час війни

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) — тренд останнього десятиліття. В Україні останніми роками такі станції активно будували завдяки інвестиціям та наявності особливого "зеленого тарифу". Як виживають "зелені" у важкий для країни воєнний час?

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Європейський Союз взяв курс у напрямку від російської нафти та газу та до чистої енергетики. Україна, яка щойно підключилася до європейських енергосистем, могла б допомогти, постачаючи електроенергію, кажуть експерти.

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Фокус з'ясував, як відновлювана енергетика виживає в умовах війни, наскільки постраждали станції і які рішення могли б підтримати "зелених".

Хороший знак: стартували аукціони з продажу зеленої електроенергії

Держпідприємство "Гарантований покупець" ("ГарПок") 25 березня анонсував, що знову проводитиме аукціони з продажу відновлюваної енергетики. Вже за кілька днів "ГарПок" прозвітував, як пройшли перші два аукціони в умовах війни.

На першому аукціоні виставили 28 800 МВт-год електроенергії та продали 95%, близько 27 360 МВт-год. Середня ціна продажу — 1 922,73 грн/МВ-т-година (без ПДВ). Найдорожчою виявилася енергія сонця, найдешевшою — енергія малих гідроелектростанцій.

Другий аукціон відбувся того ж дня після обіду, на ньому виставили на продаж 270 тис. МВт-годину, продали 84 тис. МВт-годину. Середня ціна становила 2 156,4 грн/МВт-година.

"Проведення перших з початку війни аукціонів означає, що українська електроенергетика переходить у нормальний режим роботи, а "ГарПок" повертається до виконання своїх функцій відповідно до законодавства", — каже Фокусу ексміністр енергетики Іван Плачков, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Виконувач обов’язків директора держпідприємства "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко наголошує на тому, що на тлі суттєвого зниження платежів в енергетиці "зелені аукціони" дозволяють продовжити оплати електроенергії, поставленої сонячними, вітровими, гідроелектростанціями, підприємствами біоенергетики. За його словами, отримані за підсумками аукціону гроші планують направити виробникам "зеленої енергетики".

Під напругою: як розраховуються за "зелену" електроенергію

У регіонах України, де тривають активні бойові дії, рівень оплат за електроенергію знизився до 25-30%. Як наслідок, "Укренерго" має дефіцит надходжень за передачу електроенергії, розповіли Фокусу в Українській асоціації відновлюваної енергетики. Там кажуть, що для розрахунків із виробниками чистої електроенергії "ГарПок", зокрема, залучає гроші від "Укренерго", але переважно отримує гроші від продажу електроенергії.

"Тому вдало проведений аукціон є критично важливим. З початку бойових дій "ГарПок" не провів жодного аукціону з продажу "зеленої" електроенергії. Перший аукціон відбувся 28 березня. На ньому реалізували електроенергію ВДЕ на квітень 2022 року на 233,74 млн грн", — зазначають в Асоціації.

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков наголошує, наскільки важливою є тема оплат: "Я вважаю, що насамперед потрібно платити не лише за атомну, а й за відновлювану електроенергію. Зупинити цей напрямок, як це відбувалося протягом останніх двох місяців — це неправильний підхід".

За 20 днів лютого з виробниками відновлюваної енергетики розрахувалися на 100%, повідомляє "ГарПок", це підтверджує Українська асоціація поновлюваної енергетики.

А 28 березня міністр енергетики Герман Галущенко підписав указ "Про розрахунки на ринку електричної енергії" про обмеження виплат генерації з відновлюваних джерел енергії. Міністр затвердив такі обсяги виплат виробникам відновлюваної енергії: 15% від середньозваженого "зеленого" тарифу за 2021 рік — для сонячних електростанцій, 16% – для вітрових, 35% — для гідроелектростанцій, 40% — для біогазових станцій, 60% — для станцій на біомасі.

Залишок грошей після розрахунків за таким принципом "ГарПок" розподілятиме між Енергоатомом (60%) та Укренерго (40%).

Наступного дня після підписання указу "ГарПок" розрахувався з виробниками "зеленої електроенергії" за 20 діб березня вже за новими правилами.

"Однак наявних коштів на 100% оплати авансів забракло навіть для покриття відсотків від тарифу, передбачених наказом", — розповіли Фокусу в Українській асоціації відновлюваної енергетики.

Чи не війна і не борги. В чому проблема "зеленої енергетики"

В Україні суттєво скоротилося споживання електроенергії: частина заводів розбита, частина — на окупованих територіях; мільйони людей виїхали з міст, каже Ігор Тинний, засновник та співвласник холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова".

"Відповідно, зменшуються обсяги виробленої електроенергії, тому що всередині країни її нема кому споживати", — зазначає Ігор Тинний.

За його словами, згідно з системою управління обмеженнями, багато станцій з виробництва "зеленої енергії" зараз не можуть працювати й постачати електроенергію.

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"У мене є сонячні станції на Закарпатті, які за останні три тижні не працювали жодного дня. Щоранку вводять обмеження на вироблення та скасовують о 16:00, коли сонце вже сіло. В таких умовах не важливо "ГарПок" платитиме 15% або 30% — станція все одно обмежена і не може нічого виробляти", — каже Ігор Тинний.

Він упевнений, що експорт електроенергії в Європу був би порятунком для виробників електроенергії в Україні. За його словами, Україна виробляє багато електроенергії й вона дешевша за європейську. Але над експортними можливостями ще потрібно працювати.

"Технічна синхронізація України з європейською енергосистемою ENTSO-E відбулася. Але ще потрібно завершити розв'язання деяких технічних питань. Тому що обсяг того, що ми можемо експортувати, залежить від якості електроенергії та побудови додаткових "перемичок", — уточнює Тинний.

За його словами, зараз Україна може продавати до Словаччини та Угорщини за тими ж лініями, що й раніше, а от у Польщу — ні.

"Але все одно ми маємо можливість експортувати до 2 ГВт електроенергії, це було б порятунком для галузі в такий складний час", — упевнений Тинний.

Війна та бізнес. Як на станції ВДЕ вплинули воєнні дії

Галузь відновлюваної енергетики зараз можна схарактеризувати словом "виживання", кажуть в Українській асоціації поновлюваної енергетики.

"Відновлювана енергетика України опинилася в зоні високого ризику повної або часткової руйнації. В областях, де продовжуються активні бойові дії, знаходиться 47% встановлених потужностей електростанцій на відновлюваних джерелах енергії", — уточнюють в асоціації.

В об'єднанні звертають увагу на випадки знищення станцій "зеленої енергетики". Водночас зазначають, що повний масштаб втрат можна оцінити лише після звільнення територій від окупантів.

"В Україні зараз працює близько третини вітроелектростанцій. Встановлена потужність на кінець 2021 року склала 1673 МВт — мінус 138 МВт потужностей на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. А зараз вітроелектростанції працюють тільки в Одеській, Миколаївській, Львівській області", — уточнив Андрій Конеченков.

За його словами, решту вітроелектростанцій зупинено через окупацію територій та пошкодження електричних мереж.

За оцінками Української асоціації відновлюваної енергетики, вартість капітальних інвестицій у відновлювану енергетику України становить понад $12 млрд. Активи вартістю понад $5,6 млрд у капітальних інвестиціях зараз перебувають у зоні бойових дій. Також понад $3,6 млрд капітальних інвестицій знаходяться в регіонах, що є сусідами з областями, де тривають активні бойові дії для захисту України від російської окупації.

Нагадаємо, Україна 24 лютого від'єдналася від енергетичних систем Росії та Білорусії, щоб протягом трьох днів попрацювати в ізольованому режимі. Цього ж дня розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

1 березня Брюссель заявив про готовність екстрено синхронізувати українську електромережу з європейською. Представники ENTSO-E виступили на підтримку такого рішення.

16 березня Україна приєдналася до енергетичної системи Європейського Союзу ENTSO-E.