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Діджитал

Вітрогенератори своїми руками: як зробити, щоб давали безкоштовну електроенергію для дому

вітрогенератор, Вітрогенератор своїми руками, відновлювані джерела енергії
Фото: Фокус (колаж) | Ігор Неділько вирішив сам зробити вітрову електростанцію для свого дому

Щоб живити будинок, краще мати кілька вітряків і акумуляторів, а також прилади, які працюють на постійному струмі.

На тлі російських обстрілів, відключень світла та підвищення тарифів на електрику багато українців зацікавилися альтернативними джерелами енергії для своїх домівок. Ігор Неділько з Київської області поділився з Фокусом своїм досвідом виготовлення вітрогенераторів.

За словами чоловіка, ідея виникла у нього у далекому 2012 році, коли на обігрів офісу потрібно було витратити 3000 гривень, а середня зарплатня становила 2500-3000 гривень. Ігор вирішив побудувати будинок, який живиться завдяки відновлюваним джерелам енергії.

Спочатку він придбав вітрогенератор у компанії з Вінницької області, але він не працював як слід. Ігор вирішив вдосконалити обладнання і зрештою отримав потужність до 800 Вт. Але напруга при цьому була дуже нестабільною, потрібні показники були лише при великих обертах, які можливі тільки при доволі сильному вітру, це близько 7-10 м/c. Після цього українець захотів зробити власний вітрогенератор, який зможе давати енергію при звичайному вітрі.

Для створення простого домашнього вітрогенератора потрібно потрібен генератор з магнітами потужністю 300-500 Вт, каналізаційна труба для лопатей діаметром 200 мм і довжиною 1 м, металеві деталі, щоб зібрати пристрій докупи, а головне – багато ентузіазму і натхнення. Докладні і наочні інструкції зі збирання зараз можна знайти у YouTube. Але Ігор радить робити тільки горизонтальні вітрогенератори, бо має неприємний досвід з вертикальними.

Саморобний вітрогенератор, вітрогенератор, вітрогенератор своїми руками, відновлювані джерела енергії Fullscreen
Вертикальний вітрогенератор Ігоря Неділько
Фото: Facebook

Найбільша складність полягає у тому, що середня швидкість вітру складає 3 м/с, відповідно, пристрій генерує у середньому 20-70 Вт, а інвертор, необхідний для перетворення постійного струму на змінний, споживає 50-100 Вт. Виходить, що виробленої енергії ні на що не вистачає. Якщо виготовляти вітряк самому і з вживаних запчастин, без інвертора, то якась користь, можливо, буде. Для цього потрібно підключати до системи прилади, який використовують постійний струм замість змінного, такі вже існують, хоча й не дуже популярні.

На думку Ігоря Неділька, для ефективної системи потрібно зробити 10 маленьких горизонтальних вітрогенераторів по 100-300 Вт, додати до кожного з них по акумулятору на 1,2 В, і послідовно їх під'єднати. Тоді при мінімальних обертах буде постійно йти заряд енергії з напругою 12 В. У такому випадку перевагою буде зменшення швидкості обертання генератора, що збереже підшипники і знизить шум.

"У поєднанні з сонцем і постійним струмом є перспектива зробити стабільне джерело живлення, хоча треба добудувати свій проєкт, щоб передати досвід роботи, перевірений часом. Просто є дуже багато нюансів, головне не робити вертикальний, бо він нічого не виробляє взагалі", – каже Ігор Неділько.

На початку липня банки запустили кредитування багатоквартирних будинків у містах, але отримати гроші можуть не окремі мешканці, а житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Кошти надає Фонд розвитку підприємництва у рамках програми "5−7−9%", наразі кредит можна отримати у 46 банках України. Щоб встановити вітрогенератор за цією програмою і отримати компенсацію, людям необхідно подати кредитну заявку від самої організації.

Вертикальний вітрогенератор, саморобний вітрогенератор, вітрогенератор, вітрогенератор своїми руками, відновлювані джерела енергії Fullscreen
Вертикальний вітрогенератор не дасть багато електроенергії
Фото: Facebook

В Україні Мінфін 30 серпня затвердив державну програму "Енергонезалежність фізичних осіб – власників домогосподарств" з кредитування, щоб українці могли придбати та встановити на своїх ділянках сонячні і вітрові електростанції потужністю від 1 до 10 кВт. Разом с генеруючими установками має бути гібридний інвертор, здатний працювати як в автономному, так і в синхронному режимі із зовнішньою мережею, та система зберігання енергії ємністю від 1 кВт*год на кожен 1 кВт встановленої потужності.

Фонд розвитку підприємництва через банки надає кошти (до 480 000 грн) під 0% на строк до 10 років. Її можуть отримати власники приватних домогосподарств з об'єктом нерухомості, загальна площа якого не перевищує 250 квадратних метрів та одним особовим рахунком побутового споживача електроенергії за таким об’єктом нерухомості.

Вертикальний вітрогенератор на даху, саморобний вітрогенератор, вітрогенератор, вітрогенератор своїми руками, відновлювані джерела енергії Fullscreen
Вертикальний вітрогенератор на даху будинку Ігоря Неділько
Фото: Facebook

Отримувачем такої державної підтримки не може бути:

  • громадянин Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;
  • особа, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції";
  • особа, яка має судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України;
  • особа, розмір середньомісячного сукупного грошового доходу якої та її чоловіка (дружини) за останні шість місяців, що передують отриманню кредиту, перевищує десятикратний розмір місячної середньої заробітної плати в Україні, розрахованої на основі офіційних даних Державної служби статистики України та/або Пенсійного фонду України.

Це все має полегшити українцям встановлення вітрогенераторів для живлення власних домівок. Однак Ігор Неділько вважає, що кредит має бути безвідсотковим і на термін до 20 років, аби обладнання окупилося.

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