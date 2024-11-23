Вітрогенератори своїми руками: як зробити, щоб давали безкоштовну електроенергію для дому

Щоб живити будинок, краще мати кілька вітряків і акумуляторів, а також прилади, які працюють на постійному струмі.

На тлі російських обстрілів, відключень світла та підвищення тарифів на електрику багато українців зацікавилися альтернативними джерелами енергії для своїх домівок. Ігор Неділько з Київської області поділився з Фокусом своїм досвідом виготовлення вітрогенераторів.

За словами чоловіка, ідея виникла у нього у далекому 2012 році, коли на обігрів офісу потрібно було витратити 3000 гривень, а середня зарплатня становила 2500-3000 гривень. Ігор вирішив побудувати будинок, який живиться завдяки відновлюваним джерелам енергії.

Спочатку він придбав вітрогенератор у компанії з Вінницької області, але він не працював як слід. Ігор вирішив вдосконалити обладнання і зрештою отримав потужність до 800 Вт. Але напруга при цьому була дуже нестабільною, потрібні показники були лише при великих обертах, які можливі тільки при доволі сильному вітру, це близько 7-10 м/c. Після цього українець захотів зробити власний вітрогенератор, який зможе давати енергію при звичайному вітрі.

Для створення простого домашнього вітрогенератора потрібно потрібен генератор з магнітами потужністю 300-500 Вт, каналізаційна труба для лопатей діаметром 200 мм і довжиною 1 м, металеві деталі, щоб зібрати пристрій докупи, а головне – багато ентузіазму і натхнення. Докладні і наочні інструкції зі збирання зараз можна знайти у YouTube. Але Ігор радить робити тільки горизонтальні вітрогенератори, бо має неприємний досвід з вертикальними.

Вертикальний вітрогенератор Ігоря Неділько Фото: Facebook

Найбільша складність полягає у тому, що середня швидкість вітру складає 3 м/с, відповідно, пристрій генерує у середньому 20-70 Вт, а інвертор, необхідний для перетворення постійного струму на змінний, споживає 50-100 Вт. Виходить, що виробленої енергії ні на що не вистачає. Якщо виготовляти вітряк самому і з вживаних запчастин, без інвертора, то якась користь, можливо, буде. Для цього потрібно підключати до системи прилади, який використовують постійний струм замість змінного, такі вже існують, хоча й не дуже популярні.

На думку Ігоря Неділька, для ефективної системи потрібно зробити 10 маленьких горизонтальних вітрогенераторів по 100-300 Вт, додати до кожного з них по акумулятору на 1,2 В, і послідовно їх під'єднати. Тоді при мінімальних обертах буде постійно йти заряд енергії з напругою 12 В. У такому випадку перевагою буде зменшення швидкості обертання генератора, що збереже підшипники і знизить шум.

"У поєднанні з сонцем і постійним струмом є перспектива зробити стабільне джерело живлення, хоча треба добудувати свій проєкт, щоб передати досвід роботи, перевірений часом. Просто є дуже багато нюансів, головне не робити вертикальний, бо він нічого не виробляє взагалі", – каже Ігор Неділько.

На початку липня банки запустили кредитування багатоквартирних будинків у містах, але отримати гроші можуть не окремі мешканці, а житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Кошти надає Фонд розвитку підприємництва у рамках програми "5−7−9%", наразі кредит можна отримати у 46 банках України. Щоб встановити вітрогенератор за цією програмою і отримати компенсацію, людям необхідно подати кредитну заявку від самої організації.

Вертикальний вітрогенератор не дасть багато електроенергії Фото: Facebook

В Україні Мінфін 30 серпня затвердив державну програму "Енергонезалежність фізичних осіб – власників домогосподарств" з кредитування, щоб українці могли придбати та встановити на своїх ділянках сонячні і вітрові електростанції потужністю від 1 до 10 кВт. Разом с генеруючими установками має бути гібридний інвертор, здатний працювати як в автономному, так і в синхронному режимі із зовнішньою мережею, та система зберігання енергії ємністю від 1 кВт*год на кожен 1 кВт встановленої потужності.

Фонд розвитку підприємництва через банки надає кошти (до 480 000 грн) під 0% на строк до 10 років. Її можуть отримати власники приватних домогосподарств з об'єктом нерухомості, загальна площа якого не перевищує 250 квадратних метрів та одним особовим рахунком побутового споживача електроенергії за таким об’єктом нерухомості.

Вертикальний вітрогенератор на даху будинку Ігоря Неділько Фото: Facebook

Отримувачем такої державної підтримки не може бути:

громадянин Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;

особа, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції";

особа, яка має судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України;

особа, розмір середньомісячного сукупного грошового доходу якої та її чоловіка (дружини) за останні шість місяців, що передують отриманню кредиту, перевищує десятикратний розмір місячної середньої заробітної плати в Україні, розрахованої на основі офіційних даних Державної служби статистики України та/або Пенсійного фонду України.

Це все має полегшити українцям встановлення вітрогенераторів для живлення власних домівок. Однак Ігор Неділько вважає, що кредит має бути безвідсотковим і на термін до 20 років, аби обладнання окупилося.

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