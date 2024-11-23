Ветрогенераторы своими руками: как сделать, чтобы давали бесплатную электроэнергию для дома

Чтобы питать дом, лучше иметь несколько ветряков и аккумуляторов, а также приборы, которые работают на постоянном токе.

На фоне российских обстрелов, отключений света и повышения тарифов на электричество многие украинцы заинтересовались альтернативными источниками энергии для своих домов. Игорь Недилько из Киевской области поделился с Фокусом своим опытом изготовления ветрогенераторов.

По словам мужчины, идея возникла у него в далеком 2012 году, когда на обогрев офиса нужно было потратить 3000 гривен, а средняя зарплата составляла 2500-3000 гривен. Игорь решил построить дом, который питается благодаря возобновляемым источникам энергии.

Сначала он приобрел ветрогенератор у компании из Винницкой области, но он не работал как следует. Игорь решил усовершенствовать оборудование и в конце концов получил мощность до 800 Вт. Но напряжение при этом было очень нестабильным, нужные показатели были только при больших оборотах, которые возможны только при довольно сильном ветре, это около 7-10 м/c. После этого украинец захотел сделать собственный ветрогенератор, который сможет давать энергию при обычном ветре.

Для создания простого домашнего ветрогенератора потребуется генератор с магнитами мощностью 300-500 Вт, канализационная труба для лопастей диаметром 200 мм и длиной 1 м, металлические детали, чтобы собрать устройство вместе, а главное — много энтузиазма и вдохновения. Подробные и наглядные инструкции по сборке сейчас можно найти в YouTube. Но Игорь советует делать только горизонтальные ветрогенераторы, потому что имеет неприятный опыт с вертикальными.

Вертикальный ветрогенератор Игоря Недилько Фото: Facebook

Наибольшая сложность заключается в том, что средняя скорость ветра составляет 3 м/с, соответственно, устройство генерирует в среднем 20-70 Вт, а инвертор, необходимый для преобразования постоянного тока в переменный, потребляет 50-100 Вт. Получается, что выработанной энергии ни на что не хватает. Если изготавливать ветряк самому и из подержанных запчастей, без инвертора, то какая-то польза, возможно, будет. Для этого нужно подключать к системе приборы, которые используют постоянный ток вместо переменного, такие уже существуют, хотя и не очень популярны.

По мнению Игоря Недилько, для эффективной системы нужно сделать 10 маленьких горизонтальных ветрогенераторов по 100-300 Вт, добавить к каждому из них по аккумулятору на 1,2 В, и последовательно их подключить. Тогда при минимальных оборотах будет постоянно идти заряд энергии с напряжением 12 В. В таком случае преимуществом будет уменьшение скорости вращения генератора, что сохранит подшипники и снизит шум.

"В сочетании с солнцем и постоянным током есть перспектива сделать стабильный источник питания, хотя надо достроить свой проект, чтобы передать опыт работы, проверенный временем. Просто есть очень много нюансов, главное не делать вертикальный, потому что он ничего не производит вообще", — говорит Игорь Недилько.

В начале июля банки запустили кредитование многоквартирных домов в городах, но получить деньги могут не отдельные жильцы, а жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) или объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Средства предоставляет Фонд развития предпринимательства в рамках программы "5-7-9%", сейчас кредит можно получить в 46 банках Украины. Чтобы установить ветрогенератор по этой программе и получить компенсацию, людям необходимо подать кредитную заявку от самой организации.

Вертикальный ветрогенератор не даст много электроэнергии Фото: Facebook

В Украине Минфин 30 августа утвердил государственную программу "Энергонезависимость физических лиц — владельцев домохозяйств" по кредитованию, чтобы украинцы могли приобрести и установить на своих участках солнечные и ветровые электростанции мощностью от 1 до 10 кВт. Вместе с генерирующими установками должен быть гибридный инвертор, способный работать как в автономном, так и в синхронном режиме с внешней сетью, и система хранения энергии емкостью от 1 кВт*ч на каждый 1 кВт установленной мощности.

Фонд развития предпринимательства через банки предоставляет средства (до 480 000 грн) под 0% на срок до 10 лет. Ее могут получить владельцы частных домохозяйств с объектом недвижимости, общая площадь которого не превышает 250 квадратных метров и одним лицевым счетом бытового потребителя электроэнергии по такому объекту недвижимости.

Вертикальный ветрогенератор на крыше дома Игоря Недилько Фото: Facebook

Получателем такой государственной поддержки не может быть:

гражданин Российской Федерации, кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях;

лицо, к которому применены санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях";

лицо, имеющее судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особенной части Уголовного кодекса Украины;

лицо, размер среднемесячного совокупного денежного дохода которого и его мужа (жены) за последние шесть месяцев, предшествующих получению кредита, превышает десятикратный размер месячной средней заработной платы в Украине, рассчитанной на основе официальных данных Государственной службы статистики Украины и/или Пенсионного фонда Украины.

Это все должно облегчить украинцам установление ветрогенераторов для питания собственных домов. Однако Игорь Недилько считает, что кредит должен быть беспроцентным и на срок до 20 лет, чтобы оборудование окупилось.

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