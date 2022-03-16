Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу", — Зеленський
Це означає, що тепер українська електроенергія постачається до Європи, а європейська — до України.
16 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна стала членом "Енергетичного союзу".
За словами українського гаранта, вже завершилося поєднання українських та європейських енергосистем. Також Зеленський подякував членам Євросоюзу, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та комісару з енергетики в Європейській комісії Кадрі Сімон за єдину енергетичну систему.
Українська енергетична система від'єдналася від систем Росії та Білорусі та запрацювала в ізольованому режимі 24 лютого. Цього ж дня Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
1 березня Брюссель заявив про готовність екстрено синхронізувати українську електромережу з європейською. Представники ENTSO-E виступили на підтримку такого рішення:
"Це технічно складно. Але це щось відчутне, що ми, як Європа, можемо зробити для наших партнерів. Я розмовляла сьогодні з президентом та головою правління ENTSO-E — нашими операторами електричних мереж — і висловила свою рішучу підтримку аварійної синхронізації. Сьогодні на Раді я також попросила міністрів про підтримку. За столом була повна згода", — сказала Кадрі Сімсон.