Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу", — Зеленський

Це означає, що тепер українська електроенергія постачається до Європи, а європейська — до України.

16 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна стала членом "Енергетичного союзу".

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За словами українського гаранта, вже завершилося поєднання українських та європейських енергосистем. Також Зеленський подякував членам Євросоюзу, голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та комісару з енергетики в Європейській комісії Кадрі Сімон за єдину енергетичну систему.

Українська енергетична система від'єдналася від систем Росії та Білорусі та запрацювала в ізольованому режимі 24 лютого. Цього ж дня Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

1 березня Брюссель заявив про готовність екстрено синхронізувати українську електромережу з європейською. Представники ENTSO-E виступили на підтримку такого рішення:

"Це технічно складно. Але це щось відчутне, що ми, як Європа, можемо зробити для наших партнерів. Я розмовляла сьогодні з президентом та головою правління ENTSO-E — нашими операторами електричних мереж — і висловила свою рішучу підтримку аварійної синхронізації. Сьогодні на Раді я також попросила міністрів про підтримку. За столом була повна згода", — сказала Кадрі Сімсон.