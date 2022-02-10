Відключення України від енергосистеми РФ та Білорусі: які загрози та що буде з тарифами

Опитані Фокусом експерти по-різному відреагували на випробування України в ізольованому режимі. Ольга Кошарна вважає, що Київ припускається помилки в умовах можливого вторгнення російської армії, а Ірина Береснєва впевнена, що перемикання енергосистеми на внутрішній ресурс не торкнеться українських споживачів.

24-26 лютого Україна планує провести тестове відключення від енергетичної системи Білорусі та Російської Федерації. Про це повідомляють німецьке видання Welt та інформаційно-консультативний ресурс ICIS.

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За даними журналістів, влада України на 72 години хоче перевести електропостачання в "острівний режим", що дозволить провести тестування блоків електростанцій. Як стверджує ICIS, голова Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що Україна готова до тестового відключення від енергосистеми Білорусі та РФ, а випробування заплановані на кінець лютого.

Відключення від енергосистеми Білорусі та Росії — які загрози для України

Директорка ТОВ "Августа" Ірина Береснєва, чия компанія входить до Групи постачальників енергоресурсів Tolk, у коментарі Фокусу наголосила, що така процедура стане першою в історії незалежної України. За її словами, перемикання енергосистеми на внутрішній ресурс не повинно торкнутися українських споживачів.

"Йдеться про повне відключення та переключення енергосистеми виключно на внутрішній ресурс, який жодним чином не повинен торкнутися українських споживачів. Крім того, воно має бути повністю збалансоване внутрішньою генерацією з урахуванням споживання всіх регіонів нашої країни. Також необхідно наголосити, що енергосистема України сьогодні може обійтися без імпорту, і відключення від російської та білоруської енергосистеми має бути абсолютно безболісним", — продовжила Ірина Береснєва в коментарі Фокусу.

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За словами експертки, для того, щоб Україна набула повної енергетичної незалежності від РФ та Білорусі, потрібно не просто "вирубати рубильник" (від'єднатися від їхніх енергосистем), а й підключитися до європейської мережі ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), яка об'єднує 43 оператори з 36 країн.

"До підключення до європейської енергомережі (ENTSO-E — ред.) необхідно обов'язково протестувати українську систему не лише в зимовий період, а й улітку (влітку 2022 року очікується ще одне тестове відключення від енергосистеми РФ та Білорусі — ред.). Крім того, потрібно провести додаткове технічне переоснащення обладнання, затвердити нормативні акти й основне — навчитися документально правильно проводити торги, відповідно до європейської моделі роботи енергетичного ринку, але, як показує практика останніх днів, в Україні геть відсутні ринкові механізми… Недосконалість правил, неможливість прогнозу попиту пропозиції від будь-яких зрозумілих факторів і відсутність коректної моделі поведінки учасників ринку може призвести до гальмування процесу приєднання до ENTSO-E і, відповідно, запланованого повного від'єднання енергосистеми України від східних сусідів", — наголосила директорка постачальника енергоресурсів, який входить до Групи Tolk.

[ + – ] Учасники європейської енергомережі ENTSO-E, до якої планує підключитись Україна

Експертка з енергетичних питань Ольга Кошарна в коментарі Фокусу озвучила менш позитивний прогноз. Вона нагадала, що енергосистема України синхронізована з Росією та Білоруссю з часів Радянського Союзу.

"Початковий план припускав, що в ізольованому режимі ми працюватимемо рік. Термін приєднання України до ENTSO-E був на 2023 рік, а 2022 — ми працюватимемо цілий рік у режимі ізоляції. Але потім європейські оператори пішли назустріч і скоротили термін до двох тестових режимів. Один — три дні в зимовому періоді, і три дні в літньому періоді. Три дні ми пропрацювали і назад підключаємося до Росії та Білорусі, а потім чекаємо на рішення європейських операторів… Я всіма силами підтримую це (підключення до європейської енергосистеми ENTSO-E — ред.), але з урахуванням накопичення військ на кордоні, бачачи цю "човникову" дипломатію, бачачи погрози Лукашенка та Путіна, зараз йти в ізольований режим дуже ризиковано", — попередила Ольга Кошарна.

[ + – ] Україні не потрібно відключатися від енергосистеми Білорусі й РФ в умовах можливого вторгнення Фото: realist.online

Експертка також розкритикувала імпорт електроенергії з Білорусі на тлі того, що в Україні запустили одночасно 15 енергоблоків АЕС. За словами Ольги Кошарної, за умов занижених потужностей відбувається знос обладнання і неефективна витрата палива.

"Цей весь цирк (запуск 15 енергоблоків АЕС — ред.) призвів до обвалу цін на ринку. "Енергоатом", як найбільший виробник енергії, під'єднав 4-й енергоблок Рівненської АЕС, та обвалив ціни на добу вперед, після чого почалася лихоманка… За комерційний імпорт Білорусі ми заплатили 5 млрд гривень. Ми не могли ці 5 млрд вкласти в державні шахти? Не мали б боргів, збільшили зарплати шахтарям", — додала фахівчиня у спілкуванні з Фокусом.

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Відключення від енергосистеми Білорусі та Росії — чи буде підвищення тарифів

Ольга Кошарна також припустила, що в Україні може зрости вартість електроенергії, зокрема, для побутових споживачів. У тому випадку, якщо Київ підключиться до енергосистеми ENTSO-E, наша країна дорівнюватиме європейському ринку з наявними розцінками, на якому учасники не будуть продавати ресурси зі збитками для себе.

"Це 100% буде (підвищення тарифів на електроенергію — ред.). Для побутових споживачів потрібно було давно це зробити. Якщо ми навіть технічно пройдемо тести і Росія нас приєднає назад, Україна повинна мати збалансований ринок без боргів. Нас можуть не приєднати через розбалансований ринок електроенергії, оскільки у нас вручну це все контролюється", — підсумувала експертка з енергетичних питань у коментарі Фокусу.

Ірина Береснєва вважає, що сама процедура підключення України до європейської енергомережі ENTSO-E не повинна вплинути на зростання вартості електроенергії для споживачів, оскільки українська енергосистема має достатньо потужностей для забезпечення внутрішнього попиту. Коливання розцінок на ресурси, за словами директорки ТОВ "Августа", можуть бути спричинені як внутрішніми, так і глобальними причинами — подорожчанням газу, вугілля чи ядерного палива.

"Можлива зміна ціни при об'єднанні торгових зон після підключення української енергосистеми до західноєвропейської. Чинниками впливу стануть невід'ємні тарифи на послуги транспортування, які сьогодні розраховуються за певними нормативами України, а в разі приєднання до євромережі можуть бути підняті та скориговані за правилами ЄС. Щодо вартості чистої електроенергії — відповідь однозначна: ціна змінюватиметься залежно від сезону, попиту та пропозиції. Додатковий вплив на ціну можуть чинити і додаткові збори на території Європи", — підсумувала в коментарі Фокусу директорка компанії Групи Tolk.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував відключення України від енергосистеми Росії та Білорусі. Як стверджував глава уряду, випробування в ізольованому режимі запланували на лютий.

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