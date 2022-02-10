Отключение Украины от энергосистемы РФ и Беларуси: какие угрозы и что будет с тарифами

Опрошенные Фокусом эксперты по-разному отреагировали на испытания Украины в изолированном режиме. Ольга Кошарная считает, что Киев допускает ошибку в условиях возможного вторжения российской армии, а Ирина Береснева уверена, что переключение энергосистемы на внутренний ресурс не затронет украинских потребителей.

24-26 февраля Украина планирует провести тестовое отключение от энергетической системы Беларуси и Российской Федерации. Об этом сообщают немецкое издание Welt и информационно-консультативный ресурс ICIS.

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По данным журналистов, власти Украины на 72 часа хотят перевести электроснабжение в "островной режим", что позволит провести тестирование блоков электростанций. Как утверждает ICIS, глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина готова к тестовому отключению от энергосистемы Беларуси и РФ, а испытания запланированы на конец февраля.

Отключение от энергосистемы Беларуси и России — какие угрозы для Украины

Директор ООО "Августа" Ирина Береснева, чья компания входит в Группу поставщиков энергоресурсов Tolk, в комментарии Фокусу подчеркнула, что такая процедура станет первой в истории независимой Украины. По ее словам, переключение энергосистемы на внутренний ресурс не должно затронуть украинских потребителей.

"Речь идет о полном отключении и переключении энергосистемы исключительно на внутренний ресурс, которое никоим образом не должно затронуть украинских потребителей. Кроме того, оно должно быть полностью сбалансировано внутренней генерацией с учетом потребления всех регионов нашей страны. Также необходимо акцентировать внимание, что энергосистема Украины сегодня может обойтись без импорта, и отключение от российской и белорусской энергосистемы должно быть абсолютно безболезненным", — продолжила Ирина Береснева в комментарии Фокусу.

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По словам эксперта, для того, чтобы Украина обрела полную энергетическую независимость от РФ и Беларуси, нужно не просто "вырубить рубильник" (отсоединиться от их энергосистем), но и подключиться к европейской сети ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), которая объединяет 43 оператора из 36 стран.

"До подключения к европейской энергосети (ENTSO-E — ред.) необходимо обязательно протестировать украинскую систему не только в зимний период, но и летом (летом 2022 года ожидается еще одно тестовое отключение от энергосистемы РФ и Беларуси — ред.). Кроме того, нужно провести дополнительное техническое переоснащение оборудования, утвердить нормативные акты и основное – научиться документально правильно проводить торги, в соответствии с европейской моделью работы энергетического рынка. Но, как показывает практика последних дней, в Украине напрочь отсутствуют рыночные механизмы… Несовершенство правил, невозможность прогноза спроса предложения от каких бы то ни было понимаемых факторов и отсутствие корректной модели поведения участников рынка может привести к торможению процесса присоединения к ENTSO-E и, соответственно, запланированного полного отсоединения энергосистемы Украины от восточных соседей", — подчеркнула директор поставщика энергоресурсов, который входит в Группу Tolk.

[ + – ] Участники европейской энергосети ENTSO-E, к которой планирует подключиться Украина

Эксперт по энергетическим вопросам Ольга Кошарная в комментарии Фокусу озвучила менее позитивный прогноз. Она напомнила, что энергосистема Украины синхронизирована с Россией и Беларусью со времен Советского Союза.

"Первоначальный план предполагал, что в изолированном режиме мы будем работать год. Срок присоединения Украины к ENTSO-E был на 2023 год, а 2022 — мы будем работать целый год в режиме изоляции. Но потом европейские операторы пошли навстречу и сократили срок до двух тестовых режимов. Один — три дня в зимнем периоде, и три дня в летнем периоде. Три дня мы проработали и обратно подключаемся к России и Беларуси, а потом ждем решения европейских операторов… Я всеми силами поддерживаю это (подключение к европейской энергосистеме ENTSO-E — ред.), но с учетом скопления войск на границе, видя эту "челночную" дипломатию, видя угрозы Лукашенко и Путина, сейчас идти в изолированный режим очень рискованно", — предупредила Ольга Кошарная.

[ + – ] Украине не нужно отключаться от энергосистемы Беларуси и РФ в условиях возможного вторжения Фото: realist.online

Эксперт также раскритиковала импорт электроэнергии из Беларуси на фоне того, что в Украине запустили одновременно 15 энергоблоков АЭС. По словам Ольги Кошарной, при заниженных мощностях происходит износ оборудования и неэффективный расход топлива.

"Этот весь цирк (запуск 15 энергоблоков АЭС — ред.) привел к обвалу цен на рынке. "Энергоатом", как наибольший производитель энергии, подсоединил 4-й энергоблок Ровенской АЭС, и обвалил цены на сутки вперед, после чего началась лихорадка… За коммерческий импорт Беларуси мы заплатили 5 млрд гривен. Мы не могли эти 5 млрд вложить в государственные шахты? Не имели бы долгов, увеличили бы зарплаты шахтерам", — добавила специалист в общении с Фокусом.

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Отключение от энергосистемы Беларуси и России — будет ли повышение тарифов

Ольга Кошарная также предположила, что в Украине может вырасти стоимость электроэнергии, в том числе для бытовых потребителей. В том случае, если Киев подключится к энергосистеме ENTSO-E, наша страна будет равняться на европейский рынок с существующими расценками, на котором участники не будут продавать ресурсы с убытком для себя.

"Это 100% будет (повышение тарифов на электроэнергию — ред.). Для бытовых потребителей нужно было давно это сделать. Если мы даже технически пройдем тесты и Россия нас обратно присоединит, Украина должна иметь сбалансированный рынок без долгов. Нас могут не присоединить из-за разбалансированного рынка электроэнергии, поскольку у нас вручную это все контролируется", — подытожила эксперт по энергетическим вопросам в комментарии Фокусу.

Ирина Береснева считает, что сама процедура подключения Украины к европейской энергосети ENTSO-E не должна повлиять на рост стоимости электроэнергии для потребителей, поскольку украинская энергосистема имеет достаточно генерирующих мощностей для обеспечения внутреннего спроса. Колебания расценок на ресурсы, по словам директора ООО "Августа", могут быть вызваны как внутренними, так и глобальными причинами — подорожанием газа, угля или ядерного топлива.

"Возможно изменение цены при объединении торговых зон после подключения украинской энергосистемы к западноевропейской. Факторами влияния станут неотъемлемые тарифы на услуги транспортировки, которые сегодня рассчитываются по определенным нормативам Украины, а при присоединении к евросети могут быть подняты и скорректированы по правилам ЕС. Что касается стоимости чистой электроэнергии — ответ однозначный: цена будет меняться в зависимости от сезона, спроса и предложения. Дополнительное влияние на цену могут оказывать и дополнительные сборы на территории Европы", — подытожила в комментарии Фокусу директор компании Группы Tolk.

Напомним, в конце января премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал отключение Украины от энергосистемы России и Беларуси. Как утверждал глава правительства, испытания в изолированном режиме запланировали на февраль.

Также Фокус в своем материале разбирался, зачем в Украине запустили все блоки АЭС и какие последствия из-за этого могут быть.