В Украине могут отменить "зеленый тариф" предприятиям ВИЭ

По информации компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, органы власти рассматривают возможность отмены "зеленого тарифа".

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Министру энергетики Украины Герману Галущенко с предложением поддержать отрасль возобновляемых источников энергии и способствовать пересмотру подходов к регулированию отрасли, чтобы избежать кризисной ситуации и избежать каких-либо ретроспективных действий. Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Бизнес просит пересмотреть регулирование возобновляемых источников энергии, чтобы продолжать полноценную работу.

Представители бизнеса отмечают, что сейчас вторжение России не только остановило развитие отрасли, но и нанесло разрушительный ущерб производителям экологически чистой электроэнергии.

Так, около 60% промышленных солнечных электростанций и более 85% промышленных ветровых электростанций сосредоточены в южных и юго-восточных областях Украины, где идут активные боевые действия. По разным оценкам, сегодня уже так или иначе пострадало 30-40% солнечных электростанций в этих регионах. И с начала широкомасштабной войны в Украине остановлено более 3/4 ветроэнергетических мощностей.

В то же время, по информации компаний-членов Ассоциации, власть рассматривает возможность отмены "зеленого тарифа".

По подсчетам экспертов Ассоциации, только за последние 10 лет инвесторы в ВИЭ (возобновляемые источники энергии) принесли в Украину около 12 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций в экономику Украины благодаря неизменности законодательства и стимулирующему "зеленому тарифу". Возможная реализация инициативы по отмене тарифа будет иметь крайне негативный эффект для отрасли ВИЭ, считают члены Европейской Бизнес Ассоциации.

Эксперты Комитета по энергетике Ассоциации отмечают, что без генерации ВИЭ обеспечить постоянное прохождение осенне-зимнего периода 2022-2023 особенно в условиях военной агрессии россии будет чрезвычайно сложно. Ведь, по приблизительным оценкам экспертов, Объединенная энергетическая система Украины совокупно полностью потеряла примерно 4% генерирующих мощностей, а еще 35% мощности находится на оккупированных территориях.

Кроме потенциальной возможности отмены "зеленого" тарифа сектор ВИЭ столкнулся и с другими рисками – ограничением оплат, небалансами, фиксацией "зеленого" тарифа без его корректировки в соответствии с валютными колебаниями, невозможность достроить уже начатые проекты.

Более того, бизнес просит способствовать внесению изменений в нормативно-правовые акты Украины – отменить приказ Минэнергетики Украины "О расчетах на рынке электрической энергии" №140, приказ "О расчетах с производителями по "зеленому" тарифу" №206. В то же время Закон №555-IV устанавливает предельные сроки, когда станция должна быть построена для того, чтобы получить "зеленый" тариф и такой срок истекает 31 декабря 2022 года. По мнению компаний, необходимо продлить сроки, по меньшей мере, на период действия военного положения + 1 год после его завершения.

Напомним, в августе крупнейшие представители рынка возобновляемой электроэнергетики Украины на странице в Facebook опубликовали обращение к Президенту Украины, Премьер-министру и Министру энергетики с рядом проблемных вопросов, по которым национальный сектор ВИЭ находится на грани выживания. Основные вопросы обращения, требующие внимания, — это расчеты с сектором ВИЭ, сохранение "зеленого тарифа", инвестиции в развитие отрасли альтернативных источников энергии.

Ранее Фокус рассказывал, как возобновляемая энергетика выживает в условиях войны, насколько пострадали станции, и какие решения могли бы поддержать "зеленых".