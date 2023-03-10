Сіла на 5 років: мешканка Одеси продала ЗСУ недійсне спорядження, — прокуратура

Підозрювана отримала на свою картку 50 тисяч гривень за "продаж двох приладів нічного бачення та восьми радіостанцій", але замовникам нічого не відправила, бо насправді не мала жодного товару.

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Мешканку Одеси засудили до 5 років позбавлення волі за те, що вона продавала недійсне воєнне спорядження для українських воєнних. Про це сьогодні, 10 березня, повідомили у Одеській обласній прокуратурі.

"Визнано винною мешканку Одеси за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України). Вона засуджена до 5 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

У суді довели, що жінка, приєднавшись до волонтерської групи у соцмережах, відстежувала оголошення про пошук воєнного спорядження для захисників та пропонувала свій товар. Надіслати спорядження вона обіцяла після попередньої оплати на її банківську картку.

Таким чином, підозрювана отримала на свою картку 50 тисяч гривень за "продаж двох приладів нічного бачення та вісім радіостанцій". Але замовникам нічого не відправила, бо насправді не мала жодного товару. Кошти ошуканих людей шахрайка витратила на власні потреби.

Нагадаємо, раніше співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо голови однієї з благодійних організацій Києва. Вона звинувачується у продажу гуманітарної воєнної допомоги.

9 березня Служба безпеки України провела обшук та вручила підозри ексгенеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову, а також начальнику з безпеки Нетесову. За словами журналістів, на початку 2022 року підозрювані відмовляли Нацгвардії у зведенні фортифікаційних споруд на території аеропорту Гостомель.

Раніше, 27 лютого, в СБУ також повідомили про затримання в Одесі організатора агентурної мережі російських спецслужб, який виявився помічником одного з депутатів кримського парламенту Костянтина Мальчикова.

Ще ми писали про те, що 3 березня Спеціалізована прокуратура у воєнній та оборонній сфері Південного регіону повідомила про підозру жінці, яка незаконно привласнила нерухомість в Одесі, що належить Міністерству оборони України.