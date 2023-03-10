Села на 5 лет: жительница Одессы продала ВСУ несуществующее снаряжение, — прокуратура

Подозреваемая получила на свою карту 50 тысяч гривен за "продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций", но заказчикам ничего не отправила, потому что на самом деле не имела никакого товара.

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Жительницу Одессы приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что она продавала несуществующее военное снаряжение для украинских военных. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

"Признана виновной жительница Одессы по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Она приговорена к 5 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

В суде доказали, что женщина, присоединившись к волонтерской группе в соцсетях, отслеживала объявления о поиске военного снаряжения для защитников и предлагала свой товар. Отправить снаряжение она обещала после предварительной оплаты на ее банковскую карточку.

Таким образом, подозреваемая получила на свою карту 50 тысяч гривен за "продажу двух приборов ночного видения и восемь радиостанций" Но заказчикам ничего не отправила, потому что на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей мошенница потратила на собственные нужды.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении главы одной из благотворительных организаций Киева. Она обвиняется в продаже гуманитарной военной помощи.

9 марта Служба безопасности Украины провела обыску и вручила подозрения экс-генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову, а также начальнику по безопасности Нетесову. По словам журналистов, в начале 2022 года подозреваемые отказывали Нацгвардии в возведении фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель.

Ранее, 27 февраля, в СБУ также сообщили о задержании в Одессе организатора агентурной сети российских спецслужб, который оказался помощником одного из "депутатов крымского парламента" Константина Мальчикова.

Еще мы писали о том, что 3 марта Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона сообщила о подозрении женщине, незаконно присвоившей недвижимость в Одессе, принадлежащей Министерству обороны Украины.