Під Києвом затримали чоловіка, який може бути солдатом ЗС РФ — поліція (фото)

Як зазначають у Патрульній поліції, затриманий різко змінив напрямок, побачивши службову машину. Наразі перевіряється його причетність до ЗС РФ та скоєння злочинів проти України.

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Співробітники української поліції у селі Чайки на Київщині, ймовірно, затримали солдата армії Росії. Про це заявили у Патрульній поліції України 14 березня.

Правоохоронці розповіли, що передали слідчим чоловіка, який може бути причетним до діяльності проти нашої держави.

Повідомляється, що ввечері 14 березня патрульні помітили підозрілого чоловіка, який різко змінив напрямок свого руху та занервував, коли побачив поліцейських. Співробітники поліції вирішили зупинити його.

"Близько 18-ї години, на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці інспектори помітили підозрілого громадянина. Чоловік різко змінив напрямок руху і занервував, як тільки в його зоні видимості з'явилося службове авто. Поліцейські зупинили 39-річного чоловіка", — сказано в повідомленні.

Під час перевірки документів з'ясувалося, що громадянин, ймовірно, є солдатом російської армії та є причетним до злочинів проти України.

Для додаткової перевірки інформації підозрюваного передали слідчим.

Чоловік, який, ймовірно, є російським військовим

Нагадаємо, 14 березня бійця ЗСУ затримали через підозру у державній зраді. За інформацією Офісу генпрокурора, службовець в одній із військових частин перейшов на бік РФ і надавав окупантам інформацію щодо важливих об'єктів у Миколаївській області у лютому-березні 2023 року.

13 березня поліцейські у Куп'янську Харківської області затримали чоловіка, який виявився військовим російської армії. Він пів року переховувався у занедбаних будинках на території деокупованого району.