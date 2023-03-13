Пів року ховався в покинутих будинках: під Куп'янськом затримали військового РФ (фото)

Військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади ЗС Росії після деокупації переховувався на території району, але попався місцевим поліцейським під час банальної перевірки документів.

Related video

У селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області співробітники поліції затримали 42-річного чоловіка, який виявився службовцем Збройних сил Російської Федерації. Про це в понеділок, 13 березня, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Харківській області.

13 березня загін поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП у Луганській області патрулював територію селища. Правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка для перевірки документів.

Виявилося, що затриманий — військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. Поліцейським він розповів, що після того, як у вересні 2022 року українські війська звільнили Куп'янщину, він переховувався в занедбаних будинках на території району.

Окупанта доставили до Куп'янського відділу поліції для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, 10 березня повідомлялося, що в Одеській області Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке займалося вимаганням грошей у членів сімей загиблих службовців ЗСУ. Організатори злочинної схеми обіцяли жертвам "сприяти" в отриманні одноразової виплати.

На день раніше, 9 березня, в СБУ розповіли про затримання учасників агентурної мережі ФСБ, які збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони.