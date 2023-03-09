СБУ затримала агентів ФСБ, які стежили за керівництвом військкоматів Києва (фото)

За даними правоохоронців, інформатори були на дистанційному зв'язку із кадровим співробітником спецслужби РФ, а для комунікації вони використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал.

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У різних регіонах України викрили нових учасників агентурної мережі ФСБ, які збирали розвідувальні дані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об'єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє Служба безпеки України.

Шістьох російських агентів із цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого. Наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин. Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва". Також він отримав завдання від ФСБ – потрапити під легендою до приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку.

СБУ затримала ворожих інформаторів, які шпигунили за керівництвом столичних військкоматів

Інший затриманий пішов на співпрацю із ворогом, оскільки розраховував на посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України.

За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до таємної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

Для комунікації використовували спеціально створений анонімний телеграм канал.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України воєнних формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або за корисливими мотивами, або з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України).

Нагадаємо, 8 березня Кіберфахівці СБУ заблокували 26 телеграм-каналів, які "зливали" в мережу інформацію про те, де співробітники військкоматів збирають особисті дані призовників у межах мобілізації.

Нагадаємо, 8 березня в Одесі співробітники СБУ затримали агента РФ, який наводив удари російських ракет по інфраструктурних об'єктах у регіоні. Судячи з опублікованих скріншотами листування, підозрюваний отримував задоволення від своєї діяльності та просив росіян про повторні удари.

На день раніше, 7 березня, у відомстві повідомили, що кіберфахівці СБУ виявили спроби російських спецслужб отримувати закриту інформацію на форумах для журналістів. Там агенти представляють іноземних медійників.