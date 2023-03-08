"Зливали" місця вручення повісток: СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів ухилянтів (фото)

За версією слідства, адміністратори зуміли швидко "розкрутити" свої ресурси у соцмережах. Завдяки великій кількості підписників, крім повідомлень про роздавання повісток, вони розміщували у себе платні оголошення.

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Кіберфахівці СБУ заблокували 26 телеграм-каналів, які "зливали" у мережу інформацію про те, де співробітники військкоматів збирають особисті дані призовників у межах мобілізації. Про це у середу, 8 березня, повідомили у пресцентрі СБУ.

На вже заблокованих каналах повідомляли про місця роздавання повісток в Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській та Одеській областях. У своїх повідомленнях адміністратори закликали молодих людей ховатися від співробітників військкоматів.

Слідчі встановили, що творці телеграм-каналів зуміли швидко набрати значну аудиторію, яка перевищила 400 тисяч підписників. Це дозволило їм публікувати не лише дані про місця, де стоять співробітники військкоматів, а й продавати рекламу.

Серед затриманих адміністраторів каналів опинилися двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням ресурсів у мережі за допомогою ботоферм.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних співробітники СБУ знайшли докази протиправної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за фактом перешкоди законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, передбаченої ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу. Адміністраторам деструктивних телеграм-каналів загрожує в'язниця терміном до 10 років.

Нагадаємо, 8 березня в Одесі співробітники СБУ затримали агента РФ, який наводив удари російських ракет по інфраструктурних об'єктах у регіоні. Судячи з опублікованих скріншотів листування, підозрюваний отримував задоволення від своєї діяльності та просив росіян про повторні удари.

На день раніше, 7 березня, у відомстві повідомили, що кіберфахівці СБУ виявили спроби російських спецслужб отримувати закриту інформацію на форумах для журналістів. Там агенти представляють іноземних медійників.