"Сливали" места вручения повесток: СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов уклонистов (фото)

По версии следствия, администраторы сумели быстро "раскрутить" свои ресурсы в соцсетях. Благодаря большому количеству подписчиков помимо сообщений о раздаче повесток они размещали у себя платные объявления.

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Киберспециалисты СБУ заблокировали 26 телеграм-каналов, которые "сливали" в сеть информацию о том, где сотрудники военкоматов собирают личные данные призывников в рамках мобилизации. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.

На уже заблокированных каналах сообщали о местах раздачи повесток в Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Киевской и Одесской областях. В своих сообщения администраторы призывали молодых людей прятаться от сотрудников военкоматов.

Следователи установили, что создатели телеграм-каналов сумели быстро набрать внушительную аудиторию, которая превысила 400 тысяч подписчиков. Это позволило им публиковать не только данные о местах, где стоят сотрудники военкоматов, но еще и продавать рекламу.

Среди задержанных администарторов каналов оказались двое владельцев SMM-компании, которая занимается продвижением ресурсов в сети с помощью ботоферм.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых сотрудники СБУ нашли доказательства противоправной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении по факту препятствия законной деятельности ВСУ и других военных формирований, предусмотренное ч 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса. Администраторам деструктивных телеграм-каналов грозит тюрьма сроком до 10 лет.

Напомним, 8 марта в Одессе сотрудники СБУ задержали агента РФ, который наводил удары российских ракет по инфраструктурным объектам в регионе. Судя по опубликованным скриншотами переписок, подозреваемый получал удовольствие от своей деятельности и просил россиян о повторных ударах.

Днем ранее, 7 марта, в ведомстве сообщили, что киберспециалисты СБУ обнаружили попытки российских спецслужб получать закрытую информацию на форумах для журналистов. Там агенты представляются иностранными медийщиками.