"Мне приносит удовлетворение": в Одессе задержали агента РФ, наводившего ракеты (фото)

Сотрудники СБУ показали переписку одессита, который наводил удары россиян по объектам критической инфраструктуры. Судя по диалогу, мужчина искренне радовался разрушениям и просил оккупантов продолжать обстреливать Одессу.

Related video

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Одессы, который публиковал в российских соцсетях информации и дислокации подразделений Сил обороны и расположении объектов критической инфраструктуры в регионе. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, Вооруженные силы России использовали опубликованную одесситом информацию для проведения прицельных ракетных ударов на территории Одесской области. После попадания вражеских ракет информатор выходил на местность, чтобы оценить последствия и в случае "необходимости" просил о повторных ударах.

[ + – ] Обыски и наводчика ракет в Одессе Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Обыски и наводчика ракет в Одессе Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ опубликовали скриншоты переписки задержанного, на которых он искренне радовался "прилетам" и говорил, что получает удовлетворение от действий оккупантов в Украине. Установлено также, что одессит призывал к захвату власти в Украине и уничтожению украинского народа.

[ + – ] Скриншот переписки Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Скриншот переписки Фото: пресс-служба СБУ

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений сразу по трем статьям:

ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст.161 УК (нарушение прав равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и религиозной принадлежности);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

За содеянное подозреваемому грозит тюрьма сроком до 20 лет. По решению суда его поместили в СИЗО.

Напомним, 7 марта сообщалось, что СБУ задержали в Очакове Николаевской области агента Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ), который собирал разведданные для захвата города и склонял мэра к сотрудничеству с оккупантами.

Также 7 марта в ведомстве сообщили, что киберспециалисты СБУ обнаружили попытки российских спецслужб получать закрытую информацию на форумах для журналистов. Там агенты представляются иностранными медийщиками.