"Мені приносить задоволення": в Одесі затримали агента РФ, який наводив ракети (фото)

Співробітники СБУ показали листування одесита, який наводив удари росіян на об'єкти критичної інфраструктури. Судячи з діалогу, чоловік щиро радів руйнуванням і просив окупантів продовжувати обстрілювати Одесу.

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Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали мешканця Одеси, який публікував у російських соцмережах інформацію про дислокацію підрозділів Сил оборони та розташування об'єктів критичної інфраструктури в регіоні. Про це в середу, 8 березня, повідомили в пресцентрі СБУ.

За версією слідства, Збройні сили Росії використали опубліковану одеситом інформацію щодо прицільних ракетних ударів на території Одеської області. Після влучення ворожих ракет інформатор виходив на місцевість, щоб оцінити наслідки та в разі "необхідності" просив про повторні удари.

[ + – ] Обшуки в навідника ракет в Одесі Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Обшуки в навідника ракет в Одесі Фото: пресс-служба СБУ

Співробітники СБУ опублікували скрмншоти листування затриманого, на яких він щиро радів "прильотам" і говорив, що отримує задоволення від дій окупантів в Україні. Встановлено також, що одесит закликав до захоплення влади в Україні та знищення українського народу.

[ + – ] Скриншот листування Фото: пресс-служба СБУ [ + – ] Скриншот листування Фото: пресс-служба СБУ

Затриманому повідомили про підозру в скоєнні злочинів одразу за трьома статтями:

ч. 1 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст.161 КК (порушення прав рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної та релігійної приналежності);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

За вчинене підозрюваному загрожує в'язниця на строк до 20 років. За рішенням суду його помістили в СІЗО.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що СБУ затримали в Очакові Миколаївської області агента Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення міста й схиляв мера до співпраці з окупантами.

Також 7 березня у відомстві повідомили, що кіберфахівці СБУ виявили спроби російських спецслужб отримувати закриту інформацію на форумах для журналістів. Там агенти представляються іноземних медійників.