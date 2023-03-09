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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ задержала агентов ФСБ, которые следили за руководством военкоматов Киева (фото)

СБУ задержала агентов ФСБ, которые следили за руководством военкоматов Киева (фото)
Фото: СБУ | СБУ задержала агентов ФСБ, которые следили за руководством военкоматов Киева (фото)

По данным правоохранителей, информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником спецслужбы РФ, а для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Telegram-канал.

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В разных регионах Украины разоблачили новых участников агентурной сети ФСБ, которые собирали разведданные о местах дислокации Сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает Служба безопасности Украины.

Шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля. В настоящее время задержаны еще три информатора ФСБ. Они пытались скрыто собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей. Среди фигурантов – житель столичного региона, пытавшийся обнаружить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева". Также он получил задание от ФСБ – попасть под легендой в помещение одного из военкоматов и провести там разведку.

СБУ задержала вражеских информаторов, которые шпионили за руководством столичных военкоматов Fullscreen
СБУ задержала вражеских информаторов, которые шпионили за руководством столичных военкоматов
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СБУ задержала вражеских информаторов, которые шпионили за руководством столичных военкоматов

Другой задержанный пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на должность в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины.

По данным следствия, информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, привлекшим их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.

Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Напомним, 8 марта, Киберспециалисты СБУ заблокировали 26 телеграм-каналов, которые "сливали" в сеть информацию о том, где сотрудники военкоматов собирают личные данные призывников в рамках мобилизации.

Напомним, 8 марта в Одессе сотрудники СБУ задержали агента РФ, который наводил удары российских ракет по инфраструктурным объектам в регионе. Судя по опубликованным скриншотами переписок, подозреваемый получал удовольствие от своей деятельности и просил россиян о повторных ударах.

Днем ранее, 7 марта, в ведомстве сообщили, что киберспециалисты СБУ обнаружили попытки российских спецслужб получать закрытую информацию на форумах для журналистов. Там агенты представляются иностранными медийщиками.