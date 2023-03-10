"Вимагали $10 тисяч": шахраї виманювали гроші у близьких загиблих бійців ЗСУ (фото)

За даними СБУ, злочинці обіцяли постраждалим сім'ям "сприяння" в отриманні компенсації та погрожували "бюрократичною" перешкодою.

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В Одеській області Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке займалося вимаганням коштів у членів сімей загиблих українських військовослужбовців. Про це пише пресслужба СБУ 10 березня.

Організатор злочинної схеми та його спільники говорили людям, які втратили близьких на війні, що можуть "сприяти" отриманню одноразової грошової виплати від держави. Натомість шахраї вимагали від постраждалих сімей "винагороду".

Правоохоронцями було задокументовано випадок вимагання 10 тисяч доларів у родичів загиблого українського захисника. Зловмисники стверджували, що за ці гроші нададуть повний пакет документів для оформлення компенсації.

Шахраї вимагали 10 тисяч доларів

Шахраї посилалися на нібито наявність зв'язків серед співробітників військової частини та намагалися переконати людей у тому, що їм доведеться зіткнутися з "бюрократичними" перешкодами.

Співробітникам СБУ вдалося заарештувати лідера злочинного угруповання під час отримання ним частини грошей від брата загиблого військовослужбовця. Шахраю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі терміном до 8 років.

СБУ затримала організатора злочинної схеми

Нагадаємо, що 10 березня в Одеській обласній прокуратурі повідомили про винесення вироку жінці, яка незаконно привласнила 50 тисяч гривень, продаючи волонтерам ненаявне військове спорядження.

Раніше, 8 березня, пресслужба СБУ заявила про викриття та арешт одесита, який викладав у соцмережах РФ інформацію для проведення ракетних обстрілів критичної інфраструктури Одеської області.

Ще ми писали про те, що 6 березня голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про затримання заступника голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Ігоря Ткачука. За даними ЗМІ, чиновника підозрюють у корупції.