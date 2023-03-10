"Требовали $10 тысяч": мошенники выманивали деньги у близких погибших бойцов ВСУ (фото)

По данным СБУ, преступники обещали пострадавшим семьям "содействие" в получении компенсации и угрожали "бюрократическими" препятствиями.

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В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая занималась вымогательством средств у членов семей погибших украинских военнослужащих. Об этом пишет пресс-служба СБУ 10 марта.

Организатор преступной схемы и его сообщники говорили людям, потерявшим близких на войне, что могут "посодействовать" получению единовременной денежной выплаты от государства. Взамен мошенники требовали от пострадавших семей "вознаграждение".

Правоохранителями был задокументирован случай вымогательства 10 тысяч долларов у родственников погибшего украинского защитника. Злоумышленники утверждали, что за эти деньги предоставят полный пакет документов для оформления компенсации.

Мошенники требовали 10 тысяч долларов

Мошенники ссылались на якобы наличие связей среди сотрудников воинской части и пытались убедить людей в том, что им придется столкнуться с "бюрократическими" препятствиями.

Сотрудникам СБУ удалось арестовать лидера преступной группировки во время получения им части денег от брата погибшего военнослужащего. Мошеннику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, предусматривающим лишение свободы на срок до 8 лет.

СБУ задержала организатора преступной схемы

Напомним, что 10 марта в Одесской областной прокуратуре сообщили о вынесении приговора женщине, которая незаконно присвоила 50 тысяч гривен, продавая волонтерам несуществующее военное снаряжение.

Ранее, 8 марта, пресс-служба СБУ заявила о разоблачении и аресте одессита, который выкладывал в соцсетях РФ информацию для проведения ракетных обстрелов критической инфраструктуры Одесской области.

Еще мы писали о том, что 6 марты глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о задержании заместителя председателя Одесской областной военно-гражданской администрации Игоря Ткачука. По данным СМИ, чиновника подозревают в коррупции.