Полгода прятался в заброшенных домах: под Купянском задержали военного РФ (фото)

Военнослужащий 27-й мотострелковой бригады ВС России после деоккупации скрывался на территории района, но попался местным полицейским при банальной проверке документов.

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В поселке Купянск-Узловой Харьковской области сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, который оказался служащим Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Так, 13 марта отряд полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области патрулировал территорию поселка. Правоохранители остановили подозрительного мужчину для проверки документов.

Оказалось, что задержанный — военнослужащий 27-й мотострелковой бригады ВС РФ. Полицейским он рассказал, что после того, как в сентябре 2022 года украинские войска освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.

Оккупанта доставили в Купянский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 10 марта сообщалось, что в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у членов семей погибших служащих ВСУ. Организаторы преступной схемы обещали жертвам "посодействовать" в получении единовременной выплаты.

Днем ранее, 9 марта, в СБУ рассказали о задержании участников агентурной сети ФСБ, которые собирали разведданные о местах дислокации Сил обороны.