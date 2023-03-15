У Путіна прокоментували заяву Данілова про перенесення столиці РФ з Москви

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав неправдою слова секретаря РНБО України щодо планів Кремля перенести російську столицю вглиб країни.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечив плани переносити столицю РФ. Про це він сказав 15 березня російському агентству "РИА Новости".

Пєсков сказав журналістам, що заяви України про плани Кремля перенести столицю РФ вглиб країни не відповідають дійсності.

"Це неправда", — повідомив речник Путіна.

Про перенесення столиці Росії заявив 14 березня у телеефірі секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, у РФ вже ведуться перемовини щодо цього. Розвал країни-агресорки він назвав незворотним.

"Росія фрагментується, Росія не буде в тих межах, і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам Гітлер, на прізвище Путін, то майте на увазі, що це так і відбуватиметься. Вони вже зараз розмовляють про перенесення столиці вглиб Росії, і багато інших процесів — вони вже йдуть", — сказав Данілов.

Нагадаємо, 15 березня у соцмережах повідомили, що на російському сервісі "Авіто" виставили на продаж нібито утоплений MQ-9 Reaper. Цей американський БПЛА збили над Чорним морем. Чоловік в оголошенні попереджає, що безпілотник битий та без документів.

Раніше, 14 березня, українська Патрульна поліція затримала на Київщині чоловіка, якого вважають солдатом російської армії. Правоохоронці підозрюють, що він причетний до злочинів проти України.