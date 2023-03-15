"Россия фрагментируется": в Кремле обсуждают перенос столицы вглубь страны, — Данилов

По словам секретаря СНБО, процесс развала России является необратимым и о нем уже говорит сам Владимир Путин.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Россия в прежнем виде не сможет существовать, а уже сейчас ведутся переговоры о переносе столицы вглубь страны. Об этом он сказал в эфире телемарафона 14 марта.

По его словам, процесс развала РФ является необратимым. Кроме переноса столицы в России происходят и другие процессы, однако Данилов не уточнил, о чем именно идет речь.

"Россия фрагментируется, Россия не будет в тех границах, и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер по фамилии Путин, то имейте в виду, что это так и будет происходить. Они уже сейчас ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы — они уже идут", — заявил глава ведомства.

Напомним, 7 марта советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что граждане РФ уже переживают проявление войны в своей стране. По его словам, в стране может произойти государственный переворот с дальнейшим развалом России.

23 февраля глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что крах России в ее нынешнем виде может произойти раньше, чем все думают. По его словам, у Владимира Путина была возможность выйти спокойно из войны, но Кремль выбрал путь эскалации.