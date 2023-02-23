"России придется меняться": Буданов предрек скорый крах режима Путина

Произойти развал страны может намного раньше, чем все думают, уверяет глава ГУР Минобороны. У Владимира Путина была возможность выйти спокойно из войны, но Кремль выбрал путь эскалации.

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В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что Россия будет вынуждена вывести войска с территории Украины, и на это есть несколько причин. О них и рассказал генерал-майор Кирилл Буданов в своем новом интервью для "Le Monde".

Глава разведки считает, что в конечном итоге Россия выведет свои войска с территории Украины, и этому будет способствовать украинская армия, дипломатия, а также давление внутрироссийских политических процессов.

"Россия будет вынуждена сделать этот выход в скором времени, иначе это быстро приведет к краху российского режима. У него нет иного решения. У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы", — отмечает Кирилл Буданов.

Далее представитель ГУР МО отметил, что впереди Россию ждут очень тяжелые времена. Политическому и военному руководству страны придется решить вопрос безопасной архитектуры региона, который будет тянуться от Восточной Европы до азиатской части государства. Есть шанс, что после этого изменится политико-территориальная конфигурация РФ.

"И это не вопрос десятилетий, это может произойти быстро. Миру не нужна Российская Федерация в том виде, какой она есть сегодня, которая угрожает всему миру. И кроме ядерной угрозы, России больше нечего предложить. Эта угроза никому не нужна. России придется меняться", — подытожил глава военной разведки Украины.

Напомним, 23 февраля в интервью "УП" Кирилл Буданов анонсировал "небольшой" ракетный удар РФ по Украине. Россия не в состоянии производить в достаточных объемах технологичные ракеты и другое вооружение.

Также 22 февраля в интервью Forbes глава ГУР МО отреагировал на пожары в РФ на стратегических объектах. Он считает, что это далеко не случайность, ведь подобные события в России начали происходить регулярно.