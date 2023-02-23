"Росії доведеться змінюватися": Буданов пророкував швидкий крах режиму Путіна

Відбутися розвал країни може набагато раніше, ніж усі думають, запевняє голова ГУР Міноборони. Володимир Путін мав можливість вийти спокійно з війни, але Кремль обрав шлях ескалації.

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У Головному управлінні розвідки МО України заявили, що Росія буде змушена вивести війська з території України, і є кілька причин. Про них і розповів генерал-майор Кирило Буданов у своєму новому інтерв'ю для "Le Monde".

Глава розвідки вважає, що зрештою Росія виведе свої війська з території України, і цьому сприятиме українська армія, дипломатія, а також тиск внутрішньоросійських політичних процесів.

"Росія буде змушена зробити цей вихід незабаром, інакше це швидко призведе до краху російського режиму. Він не має іншого рішення. У росіян була можливість спокійно вийти із ситуації, яку вони самі створили. Вони не хотіли зупинятися. Вони обрали шлях ескалації. Це створює для них проблеми", — зазначає Кирило Буданов.

Далі представник ГУР МО зазначив, що попереду на Росію чекають дуже важкі часи. Політичному та військовому керівництву країни доведеться вирішити питання безпечної архітектури регіону, який тягтиметься від Східної Європи до азійської частини держави. Є шанс, що після цього зміниться політико-територіальна конфігурація РФ.

"І це не питання десятиліть, це може статися швидко. Світу не потрібна Російська Федерація у тому вигляді, якою вона є сьогодні, яка загрожує всьому світу. І крім ядерної загрози, Росії більше нічого запропонувати. Ця загроза нікому не потрібна. Росії доведеться змінюватися", — підсумував голова військової розвідки України.

Нагадаємо, 23 лютого в інтерв'ю "УП" Кирило Буданов анонсував "невеликий" ракетний удар РФ по Україні. Росія не може виробляти в достатніх обсягах технологічні ракети й інше озброєння.

Також 22 лютого в інтерв'ю Forbes глава ГУР МО відреагував на пожежі в РФ на стратегічних об'єктах. Він вважає, що це далеко не випадковість, адже такі події в Росії почали відбуватися регулярно.