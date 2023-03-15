"Вторая волна мобилизации": в регионах РФ начали рассылать повестки, — СМИ (фото)

Жители трех российских областей рассказали журналистам о фактах рассылок мобилизационных предписаний. Их разносят "в тихую" и, например, в Пензенской области намерены призвать на фронт три тысячи человек.

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В российских регионах военкоматы начали рассылать повестки, чтобы проверить учетные данные и предложить поехать на войну в Украине. Об этом сообщает издание "Говорит НеМосква" 14 марта.

О вручении приглашения в военкомат журналистам рассказывают жители из разных субъектов РФ. Например, житель Красноярска сообщил, что 13 марта сотрудникам одного из частных предприятий раздавали мобилизационные предписания.

"Точно известно, что получили четверо человек, которые ранее проходили срочную службу, и два выпускника военной кафедры", — сказал он.

Жительница Пензенской области заявила, что повестку вручили ее однокласснику. По ее словам, их разносят "в тихую" и планируют мобилизировать в регионе три тысячи человек.

"Говорят, что вторая волна мобилизации уже началась, но проходить будет не так масштабно, как первая. И что в Пензенскую область спустили план на три тысячи человек", — рассказала женщина.

Сообщается, что в Мурманской области жителям также начали раздавать повестки.

Напомним, 14 марта СМИ сообщали, что Воронежская область стала первым регионом, где власти подтвердили, что начали рассылать повестки в военкомат. Чиновники уверяют, что это связанно с "актуализацией данных воинского учета". Однако журналисты узнали, что Кремль намерен провести скрытую мобилизацию. А спикер Путина Дмитрий Песков заявляет, что таких планов у властей нет.

Кроме того, СМИ пишут, что Минобороны РФ решило набрать 400 тысяч контрактников на службу.

9 марта в ЦНС заявляли, что РФ проведет мобилизацию на Донбассе с привлечением несовершеннолетних. По информации ведомства, российские военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.