"Друга хвиля мобілізації": у регіонах РФ почали розсилати повістки, — ЗМІ (фото)

Жителі трьох російських областей розповіли журналістам про факти розсилання мобілізаційних розпоряджень. Їх розносять "у тиху" і, наприклад, у Пензенській області мають намір призвати на фронт три тисячі людей.

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У російських регіонах військкомати почали розсилати повістки, щоб перевірити облікові дані та запропонувати поїхати на війну в Україні. Про це повідомляє видання "Говорит НеМосква" 14 березня.

Про вручення запрошення у військкомат журналістам розповідають мешканці різних суб'єктів РФ. Наприклад, мешканець Красноярська повідомив, що 13 березня співробітникам одного з приватних підприємств роздавали мобілізаційні розпорядження.

"Точно відомо, що отримали четверо людей, які раніше проходили строкову службу, і двоє випускників військової кафедри", — сказав він.

Мешканка Пензенської області заявила, що повістку вручили її однокласнику. За її словами, їх розносять "у тиху" та планують мобілізувати в регіоні три тисячі людей.

"Кажуть, що друга хвиля мобілізації вже почалася, але проходитимеме не так масштабно, як перша. І що на Пензенську область спустили план на три тисячі людей", — розповіла жінка.

Повідомляється, що в Мурманській області мешканцям також почали роздавати повістки.

Нагадаємо, 14 березня ЗМІ повідомляли, що Воронезька область стала першим регіоном, де влада підтвердила, що почала розсилати повістки у військкомат. Чиновники запевняють, що це пов'язано з "актуалізацією даних військового обліку". Проте журналісти дізналися, що Кремль має намір провести приховану мобілізацію. А речник Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що таких планів у влади немає.

Окрім того, ЗМІ пишуть, що Міноборони РФ вирішило набрати 400 тисяч контрактників на службу.

9 березня в ЦНС заявляли, що РФ проведе мобілізацію на Донбасі із залученням неповнолітніх. За інформацією відомства, російські військкомати закликали навчальні заклади надати списки всіх юнаків 2006 року народження.