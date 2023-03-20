У московському ЗВО не видають випускникам дипломи без отримання повістки, — росЗМІ (фото)

Студенти закладу вищої освіти розповіли, що у кабінеті, де видають дипломи, сидить військком. Один із випускників вирішив сходити у військкомат з повісткою і розповів, що його намагалися завербувати на службу за контрактом.

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Студентам Московського авіаційного інституту, які закінчили програми спеціаліста, відмовляються видавати дипломи без підписання документа про отримання повістки до військкомату. Про це розповіли декілька студентів ЗВО російському виданню "Верстка" 19 березня.

Випускники повідомили, що у кабінеті, де видають дипломи, сидить представник військкомату.

"Не видають диплом доки не підпишеш повістку. Прямо в кабінеті, в якому видають диплом, сидить військком", — сказав один із студентів.

Другий випускник ЗВО розповів, що вже ходив у військкомат з повісткою. Хлопець повідомив, що там його намагалися завербувати на службу за контрактом, однак він відмовив.

"Вони намагаються роздобути подібних людей із вищою освітою, укласти контракт. Причому нахабно, приходиш у військкомат із цією повісткою і тут же кажуть, ідіть туди-то й укладайте контракт", — заявив студент.

На сайті навчального закладу сказано, що 21 лютого відбулося урочисте вручення дипломів із відзнакою випускникам 2023 року. Решті ж дипломи видавали у дирекції інституту разом із військовим комісаром.

Зі свого боку, в московському університеті стверджують, що повістки були вручені трьом студентам, які вступали на цільове навчання від Міноборони РФ, але потім відмовилися навчатися за військовою спеціальністю.

Нагадаємо, 16 березня ЗМІ писали, що у Пензенському державному університеті РФ збираються видавати студентам разом із дипломами повістки. Військом області заявив, що таке рішення було ухвалено для того, щоб випускники після закінчення навчання ставали на облік за своїм військовим фахом.

Крім того, журналісти повідомляли, що в Росії університети почали розсилати електронні повістки. У повідомленні сказано, що їм потрібно з'явитися до військкомату протягом трьох днів.