Через почту и "Госуслуги": в России хотят приравнять электронные повестки к обычным

Повестка будет считаться полученной с момента размещения ее в личном кабинете военнообязанного. Уклонистам запретят выезжать из страны, а также брать кредиты и управлять транспортом.

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Во вторник, 11 апреля, в российской Госдуме рассмотрят поправки к законодательству, легализирующие электронные повестки. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, которого цитирует издание "База"

Комитет по обороне предлагает сохранить традиционные бумажные повестки и оповещения через работодателя, а также ввести оповещение заказными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде через Госуслуги или в МФЦ.

"Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры", — пояснил депутат.

Так, если призывник вновь не явится, то, согласно поправкам, через 20 дней ему запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать индивидуальное предпринимательство, а также брать кредиты.

Картаполов добавил, что повестка будет считаться полученной с момента размещения ее в личном кабинете военнообязанного. Примечательно, что еще 10 дней назад депутат говорил, что отправление повесток через Госуслуги "невозможно".

Напомним, 21 марта представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о скрытой мобилизации в России. По его словам, ряды ВС РФ пополняются как минимум на 20 тысяч человек в месяц.

Ранее, 15 марта, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что военнообязанные в 35 регионах РФ начали активно получать повестки. Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента.

Тогда же Фокус писал, что российские студенты стали получать "повестки" через личный кабинет на сайтах университетов. Такие сообщения получили учащиеся вузов Москвы и Новосибирска.