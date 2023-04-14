"Был лично задет": СМИ выяснили, зачем Путин одобрил электронные повестки в РФ

По информации чиновника, приближенного к Кремлю, работа над проектом закона была засекречена. В ней участвовали Минобороны РФ, Министерство цифрового развития, ФСБ и МВД.

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В пятницу, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках в ответ на эмиграцию миллиона россиян, которое и возмутило лидера страны. Об этом пишет медиа The Moscow Times, с журналистами которого поговорил на правах анонимности влиятельный чиновник.

"Путин был лично задет бегством граждан в масштабах, которых страна не видела с развала СССР", — сказал анонимный собеседник медиа.

Кроме этого СМИ опубликовало данные демографа Алексея Ракши. Он утверждает, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину из России выехало по меньшей мере от 500 до 800 тысяч людей.

"Этот побег одновременно лично задел и возмутил начальника (президента РФ Владимира Путина, — ред). Было дано поручение пресечь подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм", — рассказал чиновник журналистам.

Информатор СМИ уточнил, что подготовка закона была засекречена. Работой над документом занимались Минобороны РФ, Министерство цифрового развития, ФСБ, МВД и другие ведомства.

Напомним, 11 апреля стало известно, что в России хотят приравнять электронные повестки к обычным. Повестка будет считаться полученной с момента размещения ее в личном кабинете военнообязанного. Уклонистам запретят выезжать из страны, а также брать кредиты и управлять транспортом.

В этот же день в РФ начали активно гуглить о мобилизации и выезде из страны. Кроме того, даже сейчас на территории Росси наблюдается очередной скачок интереса к теме зарубежных поездок.