Готовятся к долгой войне: разведка Британии раскрыла, зачем РФ электронные повестки

Пока Россия делает ставку на добровольческие формирования, но в будущем может восполнять потери за счет уклонистов.

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Российские власти запускают рассылку электронных повесток о призыве в армию, готовясь к затяжной войне в Украине. Такое предположение в Twitter опубликовало Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчет разведки.

Британская разведка обратила внимание, что новые меры должны вступить в силу спустя некоторое время, и не указывают на новую волну массовой принудительной мобилизации в России. Военные считают, что сейчас россияне сосредоточились на увеличение добровольческих подразделений, но электронные повестки могут стать инструментом дополнительного сбора живой силы в случае, если боевые действия в Украине продлятся еще долго.

Тем временем в СМИ появились сообщения, что граждане России уже получают первые электронные повестки через сервис "Госуслуги". Согласно опубликованному скриншоту, одному из россиян прислали соответствующее онлайн-письмо 14 апреля. Там указано, будто работодатель получил требование о явке призивника в военный комиссариат с военным билетом.

11 апреля 2023 года Государственная Дума России приняла закон о создании единого реестра лиц, имеющих право на военную службу, а 14 апреля документ подписал президент Владимир Путин. Главным нововведение станет то, что данные о призывниках свяжут с государственными онлайн-сервисами "Госуслуги", через которые будут рассылать повестки в цифровом виде, а не по почте, как раньше. Уклонистов будут наказывать, лишая их возможности официально устроиться на работу или выехать за границу.

Появилась информация, что Владимир Путин подписал закон о введении электронных повесток из-за массового выезда россиян за границу. По словам источника, масштабы эмиграции "лично задели" президента, поскольку такого страна не знала с момента развала СССР.