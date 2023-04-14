Путин подписал закон об электронных повестках в РФ (документ)

Согласно решению главы Кремля, повестка считается врученной с момента появления в личном кабинете портала "Госуслуги". При этом не имеет значения, знает ли об этом сам человек.

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В России ввели электронные повестки и единый реестр военнообязанных. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Портал "Госуслуги" будет использоваться для отправки военнообязанным. Такие электронные оповещения теперь официально приравнены к бумажным.

Вручение будет считаться произошедшим с того момента, как появится в личном пользовательском кабинете. Повестку будут вносить в единый реестр. Через семь дней с момента такого вручения она будет считаться врученной независимо от того, знает ли о ней человек, которому она предназначена. Также запрещается выезд за пределы государства. Это происходит автоматически, пока гражданин не придет в военкомат в течение 20 дней.

Указ Путина об электронных повестках Фото: Telegram-канал Mash

Что предусматривает закон об электронных повестках в России

Государственная дума Российской Федерации 11 апреля приняла соответствующие изменения, относящиеся к каждому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет. В реестре военнообязанных предусмотрено:

дублирование традиционных повесток в электронном виде;

запуск автоматизированного режима реестра военного учета;

уточняется, какие граждане должны удержать повестки;

электронные повестки приравниваются к соответствующей письменной форме;

граждан военкоматы вправе отнести к запасу без обязательного присутствия или явки в военкомат.

Напомним, в РФ начали в поисковике Google активно искать информацию о мобилизации и выезде из страны на фоне сообщений о принятии закона об электронных повестках. Для "уклонистов" в России теперь предусмотрены ограничения по запрету на управление транспортом, заключению соглашений о недвижимости, регистрации ИП и оформлению кредитов в банковских и финансовых учреждениях.