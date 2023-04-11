Госдума РФ приняла закон об электронных повестках военнообязанным

В России юридически сравнили электронные повестки с бумажными. Новое решение предполагает автоматизированный режим реестра военного учета.

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Госдума во время нового заседания приняла закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий отправку повесток в электронном виде. Об этом 11 апреля информирует издание " Коммерсантъ ".

Документ был поддержан в третьем чтении. Решение является окончательным.

Спикер законодательного органа Вячеслав Володин поздравил россиян с введением новой инициативы, которая касается каждого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

"Федеральный закон принят", – заявил руководитель Госдумы.

Новые нормы предусматривают целый комплекс решений. В частности, таких:

создание в автоматизированном режиме реестра военного учета;

дублирование традиционных повесток в электронном виде;

подробно уточняется, какие граждане должны получить повестки;

разрешено посылать гражданам сообщения в письменной форме под личную расписку, по почте заказным письмом с соответствующим подтверждением о вручении, а также в электронной форме;

граждан могут записать в запас без обязательного присутствия или явки в военкомат.

Предлагается введение мер, ограничивающих право гражданина управлять транспортным средством в случае его неявки в течение 20 дней с момента получения повестки. Также предусмотрен запрет на выезд с территории Российской Федерации гражданам, получившим повестку, до их визита в военкомат.

Напомним, 11 апреля руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о внесении поправок в единый реестр военнообязанных планировалось рассмотреть во втором и третьем чтении. В документе предложили приравнять электронные повестки к бумажным.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 21 марта сообщили, что Россия в ряды своей армии набирает ежемесячно 20 тысяч человек, а также готовит новые мобилизационные мероприятия. Нравственное состояние мобилизованных, как отметили в разведке, на очень низком уровне.