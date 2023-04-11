Держдума РФ ухвалила закон про електронні повістки військовозабов'язаним

В Росії юридично зрівняли електронні повістки з паперовими. Нове рішення передбачає автоматизований режим реєстру військового обліку.

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Держдума під час нового засідання ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає надсилання повісток в електронному вигляді. Про це 11 квітня інформує видання "Коммерсантъ".

Документ підтримали у третьому читанні. Рішення є остаточним.

Спікер законодавчого органу В'ячеслав Володін привітав росіян із запровадженням нової ініціативи, яка стосуватиметься кожного чоловіка у віці від 18 до 60 років.

"Федеральний закон ухвалено", – заявив керівник Держдуми.

Нові норми передбачають цілий комплекс рішень. Зокрема, таких:

створення в автоматизованому режимі реєстру військового обліку;

дублювання традиційних повісток в електронному вигляді;

детально уточнюється, які громадяни повинні утримати повістки;

дозволено надсилати громадянам повідомлення у письмовій формі під особисту розписку, поштою рекомендованим листом з відповідним підтвердженням про вручення, а також в електронній формі;

громадян можуть зарахувати до запасу без обов'язкової присутності чи явки до військкомату.

Пропонується запровадження заходів, які обмежуватимуть право громадянина кермувати транспортним засобом у разі його неявки протягом 20 днів з моменту отримання повістки. Також передбачена заборона на виїзд з території Російської Федерації громадянам, які отримали повістку, до їхнього візиту до військкомату.

Нагадаємо, 11 квітня керівник комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що законопроєкт про внесення поправок до єдиного реєстру військовозобов'язаних планувалося розглянути у другому та третьому читанні. У документі запропонували прирівняти електронні повістки до паперових.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України 21 березня повідомили, що Росія до лав своєї армії набирає щомісяця 20 тисяч осіб, а також готує нові мобілізаційні заходи. Моральний стан мобілізованих, як зазначили у розвідці, на вкрай низькому рівні.