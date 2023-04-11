Держдума РФ ухвалила закон про електронні повістки військовозабов'язаним
В Росії юридично зрівняли електронні повістки з паперовими. Нове рішення передбачає автоматизований режим реєстру військового обліку.
Держдума під час нового засідання ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає надсилання повісток в електронному вигляді. Про це 11 квітня інформує видання "Коммерсантъ".
Документ підтримали у третьому читанні. Рішення є остаточним.
Спікер законодавчого органу В'ячеслав Володін привітав росіян із запровадженням нової ініціативи, яка стосуватиметься кожного чоловіка у віці від 18 до 60 років.
"Федеральний закон ухвалено", – заявив керівник Держдуми.
Нові норми передбачають цілий комплекс рішень. Зокрема, таких:
- створення в автоматизованому режимі реєстру військового обліку;
- дублювання традиційних повісток в електронному вигляді;
- детально уточнюється, які громадяни повинні утримати повістки;
- дозволено надсилати громадянам повідомлення у письмовій формі під особисту розписку, поштою рекомендованим листом з відповідним підтвердженням про вручення, а також в електронній формі;
- громадян можуть зарахувати до запасу без обов'язкової присутності чи явки до військкомату.
Пропонується запровадження заходів, які обмежуватимуть право громадянина кермувати транспортним засобом у разі його неявки протягом 20 днів з моменту отримання повістки. Також передбачена заборона на виїзд з території Російської Федерації громадянам, які отримали повістку, до їхнього візиту до військкомату.
Нагадаємо, 11 квітня керівник комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що законопроєкт про внесення поправок до єдиного реєстру військовозобов'язаних планувалося розглянути у другому та третьому читанні. У документі запропонували прирівняти електронні повістки до паперових.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України 21 березня повідомили, що Росія до лав своєї армії набирає щомісяця 20 тисяч осіб, а також готує нові мобілізаційні заходи. Моральний стан мобілізованих, як зазначили у розвідці, на вкрай низькому рівні.