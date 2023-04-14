Путін підписав закон про електронні повістки в РФ (документ)

Згідно з рішенням очільника Кремля, повістка вважається врученою з моменту появи в особистому кабінеті порталу "Держреєстр". Водночас немає значення, чи знає про це сама людина.

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У Росії запровадили електронні повістки та єдиний реєстр військовозобов'язаних. Президент РФ Володимир Путін підписав відповідний указ. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Портал "Держпослуги" використовуватимуть для надсилання військовозобов'язаним. Такі електронні сповіщення тепер офіційно прирівняні до паперових.

Вручення вважатиметься таким, що відбулося, з того моменту, як з'явиться в особистому кабінеті користувача. Повістку вноситимуть до єдиного реєстру. За сім днів із моменту такого вручення вона вважатиметься врученою незалежно від того, чи знає про неї людина, якій вона призначена. Також забороняється виїзд за межі держави. Це відбувається автоматично, доки громадянин не прийде до військкомату протягом 20 днів.

Указ Путіна про електронні повістки Фото: Telegram-канал Mash

Що передбачає закон про електронні повістки в Росії

Державна дума Російської Федерації 11 квітня ухвалила відповідні зміни, які стосуються кожного чоловіка віком від 18 до 60 років. У реєстрі військовозобов'язаних передбачено:

дублювання традиційних повісток в електронному вигляді;

запуск автоматизованого режиму реєстру військового обліку;

уточнюється, які громадяни повинні утримати повістки;

електронні повістки прирівнюються до відповідної письмової форм;

громадян військкомати мають право зарахувати до запасу без обов'язкової присутності чи явки до військкомату.

Нагадаємо, в РФ почали у пошуковій системі Google активно шукати інформацію про мобілізацію та виїзд із країни на тлі повідомлень щодо ухвалення закону про електронні повістки. Для "ухилянтів" у Росії тепер передбаченні обмеження стосовно заборони на кермування транспортом, укладання угод про нерухомість, реєстрацію ІП і оформлення кредитів у банківських і фінансових установах.