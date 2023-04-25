"Ми попереджали": любителі дрифту отримуватимуть повістки по всій Україні (відео)

Співпраця патрульних з представниками центрів комплектування кадрів у контексті видачі повісток буде в окремих випадках, зокрема, коли треба перевірити любителів дрифту на вулицях українських міст, сказав Олексій Білошицький.

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Повістки любителям швидкої їзди можуть вручати не лише в Києві, а і в інших містах України. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, співпраця патрульних поліцейських з представниками військкоматів у контексті видачі повісток необхідна постійно.

"В окремих випадках вона може дійсно застосовуватися, бо такі випадки (дрифт на дорогах — ред.), вони є показовими. Ми вже досить тривалий період часу реагували на ці акції, ми попереджали і зверталися до учасників цих рухів щодо того, що зараз це робити недоречно і не на часі", — зазначив він.

Він додав, що нещодавно у Києві кілька автівок влаштували перегони вулицями столиці. Поліція відреагувала на такі зухвалі дії та об'єднала зусилля з центрами комплектування кадрів.

"Можливо, будуть у майбутньому (такі випадки — ред.), також будемо на них реагувати. І звісно, що не тільки у Києві це може застосовуватися. Зі свого боку військкомати також були зацікавлені у перевірці документів і запрошенні цих осіб. Ми робили свою роботу, а вони — свою", — зазначив Білошицький.

Нагадаємо, що 24 квітня у Києві любителям вуличного дрифту вручили повістки та запропонували "прокачати" не автомобілі, а автомати. Так, вночі у Києві вуличні гонщики зібралися на одній з парковок і почали "прокачувати" двигуни. Правоохоронці, щоб на тривалий час відбити бажання у любителів швидкої їзди ганяти містом запросили з собою представників військкомату. Ті вручили порушникам повістки.

"Усьому є межі. Заганяти заряджені автомобілі в центр міста, ревти там моторами та дрифтувати вулицями — це фарс під час війни. Такими авто керують молоді хлопці, які за віком і станом здоров'я могли б, наприклад, тримати автомат", — сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Раніше жителя Луцька, який в анонімному Telegram-каналі повідомляв інформацію про те, де і в яких районах міста роздають повістки, засудили до 5 років в'язниці.