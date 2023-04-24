Повістки за дрифт: у Києві оригінально покарали вуличних гонщиків (фото)

Любителям вуличного дрифту вручили повістки та запропонували "прокачати" не автомобілі, а автомати. У поліції заявили, що дії порушників є фарсом під час війни.

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У Києві поліцейські оригінально покарали любителів вуличного дрифту. Для цього вони заручилися підтримкою представників військкомату. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Вночі у Києві вуличні гонщики влаштували збори на одній з парковок. Шум від двигунів та свисту шин привернув увагу правоохоронних органів, які часто стикаються з подібними зустрічами.

Шум від заряджених автомобілів турбує багатьох місцевих жителів Фото: facebook.com/Олексій Білошицький

Щоб розв'язувати цю проблему радикальніше, поліцейські запросили з собою представників військкомату. Вони вручили порушникам повістки.

Повістки отримали відразу кілька вуличних гонщиків Фото: facebook.com/Олексій Білошицький

"Усьому є межі. Заганяти заряджені автомобілі в центр міста, ревти там моторами та дрифтувати вулицями — це фарс під час війни. Такими авто керують молоді хлопці, які за віком і станом здоров'я могли б, наприклад, тримати автомат", — сказав. перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

На порушників також склали протоколи Фото: facebook.com/Олексій Білошицький

Білошицький додав, що поліцейські не вперше притягають до відповідальності любителів вуличного дрифту. Проте всі попередні спроби виявилися марними.

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"Цього разу ми запросили на такі збори представників військкомату. Для того, щоб хлопці "не засмучувалися", є хороший лайфхак: автомат теж можна "прокачати"", — зазначив Білошицький.

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