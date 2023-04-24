Повістки за дрифт: у Києві оригінально покарали вуличних гонщиків (фото)
Любителям вуличного дрифту вручили повістки та запропонували "прокачати" не автомобілі, а автомати. У поліції заявили, що дії порушників є фарсом під час війни.
У Києві поліцейські оригінально покарали любителів вуличного дрифту. Для цього вони заручилися підтримкою представників військкомату. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Вночі у Києві вуличні гонщики влаштували збори на одній з парковок. Шум від двигунів та свисту шин привернув увагу правоохоронних органів, які часто стикаються з подібними зустрічами.
Щоб розв'язувати цю проблему радикальніше, поліцейські запросили з собою представників військкомату. Вони вручили порушникам повістки.
"Усьому є межі. Заганяти заряджені автомобілі в центр міста, ревти там моторами та дрифтувати вулицями — це фарс під час війни. Такими авто керують молоді хлопці, які за віком і станом здоров'я могли б, наприклад, тримати автомат", — сказав. перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.
Білошицький додав, що поліцейські не вперше притягають до відповідальності любителів вуличного дрифту. Проте всі попередні спроби виявилися марними.Важливо
"Цього разу ми запросили на такі збори представників військкомату. Для того, щоб хлопці "не засмучувалися", є хороший лайфхак: автомат теж можна "прокачати"", — зазначив Білошицький.
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