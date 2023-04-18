Повістки студентам: чи потрібно учням навчальних закладів відвідувати військкомат

Закон не забороняє вручати повістки студентам коледжів та університетів, а тому передача їм повісток співробітниками ТЦК та СП цілком ймовірна. Які документи потрібно брати з собою студентам під час візиту до ТЦКСП?

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Стаття закону 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" говорить про те, що студенти денної та дуальної форми навчання мають право на відстрочку від мобілізації. Тобто не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Але повістки студентам представники ТЦКСП мають право вручати. Про це йдеться у статті Фокусу "Студенте, вам повістка. Чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів і коледжів".

Опитані Фокусом юристи кажуть, що у більшості випадків в момент вручення повістки співробітники військкоматів (ТЦКСП) можуть відмовитися від вручення повістки, якщо особа покаже студентський квиток. Проте так буває не завжди.

"Я отримав повістку вдома, приходили працівники ТЦКСП. З документами, серед яких паспорт та студентський квиток, а ще довідка про зарахування до коледжу, я ходив у військкомат, там все це передивились і сказали, що я вільний", — повідомив мешканець Черкас Володимир.

Юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський повідомив: якщо студенту дають повістку про перевірку даних, то він зобов'язаний прийти до ТЦКСП.

"Потрібно мати при собі документ, що підтверджує право на відстрочку, студентський квиток. Якщо зупиняють на вулиці, пояснити, показати квиток, скоріше за все, цього буде достатньо. З іншого боку, якщо особа зареєстрована в Запоріжжі, а перебуває в Києві, незалежно від права на відстрочку, вона повинна прийти до ТЦКСП і стати на військовий облік. І якщо дають повістку про перевірку даних, особа зобовязана прийти до ТЦКСП. Стосовно військово-лікарської комісії, як тільки особа покаже, що має право на відстрочку, з практики у 49-ти випадках з 50-ти студентів на таку комісію не відправляють. Дуже рідко таке трапляється, і якщо особу просять пройти ВЛК, наприклад, тому що в той час у особи при собі не буде підтвердження права на відстрочку, то можна пройти комісію, а потім принести підтвердження. Тоді мобілізаційного розпорядження не вручатимуть", — пояснив Сергій Савинський.

Якщо студент отримав повістку, юристи рекомендують обов’язково відвідати територіальний центр комплектування з необхідними документами.

Які документи потрібні студентам для відвідання ТЦКСП:

паспорт;

військовий квиток;

студентський квиток;

довідка про зарахування до числа студентів денної форми навчання.

"У випадку, якщо надані документи не будуть достатнім доводом працівникам ТЦКСП для надання відстрочки, потрібно буде оскаржувати наказ про мобілізацію у судовому порядку, така судова практика вже досить розповсюджена в Україні", — пояснив Фокусу Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери".

Раніше Фокус писав, що Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які традиційно називають військкоматами, вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №318 від 7 квітня 2023 року.