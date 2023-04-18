Повестки студентам: нужно ли учащимся учебных заведений посещать военкомат

Закон не запрещает вручать повестки студентам колледжей и университетов, поэтому передача им повесток сотрудниками ТЦК и СП вполне вероятна. Какие документы следует брать с собой студентам во время визита в ТЦКСП?

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Статья закона 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит о том, что студенты дневной и дуальной формы обучения имеют право на отсрочку от мобилизации. То есть не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период. Но повестки студентам представители ТЦКСП имеют право вручать. Об этом говорится в статье Фокуса "Студент, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учащихся университетов и колледжей".

Опрошенные Фокусом юристы говорят, что в большинстве случаев в момент вручения повестки сотрудники военкоматов (ТЦКСП) могут отказаться от вручения повестки, если лицо покажет студенческий билет. Однако так бывает не всегда.

"Я получил повестку дома, приходили работники ТЦКСП. С документами, среди которых паспорт и студенческий билет, а еще справка о зачислении в колледж, я ходил в военкомат, там все это пересмотрели и сказали, что я свободен", — сообщил житель Черкасс Владимир.

Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский сообщил: если студенту дают повестку о проверке данных, он обязан прийти в ТЦКСП.

"Нужно иметь при себе документ, подтверждающий право на отсрочку, студенческий билет. Если останавливают на улице, объяснить, показать билет, скорее всего, этого будет достаточно. С другой стороны, если лицо зарегистрировано в Запорожье, а находится в Киеве, независимо от права на отсрочку, оно должно прийти в ТЦКСП и стать на военный учет. И если дают повестку о проверке данных, лицо обязано прийти в ТЦКСП. Относительно военно-врачебной комиссии, как только лицо покажет, что имеет право на отсрочку, из практики в 49 случаях из 50 студентов на такую комиссию не отправляют. Очень редко такое случается, и если лицо просят пройти ВЛК, например, потому что в то время у лица при себе не будет подтверждения права на отсрочку, то можно пройти комиссию, а затем принести подтверждение. Тогда мобилизационное распоряжение не будут вручать", — пояснил Сергей Савинский.

Если студент получил повестку, юристы рекомендуют посетить территориальный центр комплектования с необходимыми документами.

Какие документы необходимы студентам для посещения ТЦКСП:

паспорт;

военный билет;

студенческий билет;

справка о причислении к числу студентов дневной формы обучения.

"В случае, если предоставленные документы не будут достаточным доводом для работников ТЦКСП для предоставления отсрочки, нужно будет обжаловать приказ о мобилизации в судебном порядке, такая судебная практика уже достаточно распространена в Украине", — объяснил Фокусу Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

Ранее Фокус писал, что Кабинет министров Украины разрешил территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), традиционно их называют военкоматами, вручать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете. Соответствующее решение было закреплено постановлением правительства №318 от 7 апреля 2023 года.