Повестка за дрифт: в Киеве оригинально наказали уличных гонщиков (фото)
Любителям уличного дрифта вручили повестки и предложили "прокачать" не автомобили, а автоматы. В полиции заявили, что действия нарушителей являются фарсом во время войны.
В Киеве полицейские оригинально наказали любителей уличного дрифта. Для этого они заручились поддержкой представителей военкомата. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Ночью в Киеве уличные гонщики устроили собрание на одной из парковок. Шум от двигателей и свиста резины привлек внимание правоохранительных органов, которые часто сталкиваются с подобными встречами.
Чтобы решить эту проблему более радикально, полицейские пригласили с собой представителей военкомата. Они вручили нарушителям повестки.
"Всему есть предел. Загонять заряженные автомобили в самый центр города, реветь там моторами и дрифтовать на улицах — это фарс во время войны. Такими авто управляют молодые парни, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", — сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.
Белошицкий добавил, что полицейские не первый раз привлекают к ответственности любителей уличного дрифта. Тем не менее все прошлые попытки оказались напрасны.Важно
"В этот раз мы пригласили на такие сборы представителей военкомата. Для того чтобы ребята "не расстраивались", есть хороший лайфхак: автомат тоже можно "прокачать"", — отметил Белошицкий.
Ранее Фокус писал, что трехлетний ребенок приручил 1000-сильный Ferrari SF90 Stradale на автодроме.