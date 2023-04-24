Повестка за дрифт: в Киеве оригинально наказали уличных гонщиков (фото)

Любителям уличного дрифта вручили повестки и предложили "прокачать" не автомобили, а автоматы. В полиции заявили, что действия нарушителей являются фарсом во время войны.

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В Киеве полицейские оригинально наказали любителей уличного дрифта. Для этого они заручились поддержкой представителей военкомата. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Ночью в Киеве уличные гонщики устроили собрание на одной из парковок. Шум от двигателей и свиста резины привлек внимание правоохранительных органов, которые часто сталкиваются с подобными встречами.

Шум от заряженных автомобилей беспокоит многих местных жителей Фото: facebook.com/Алексей Белошицкий

Чтобы решить эту проблему более радикально, полицейские пригласили с собой представителей военкомата. Они вручили нарушителям повестки.

Повестки получили сразу несколько уличных гонщиков Фото: facebook.com/Алексей Белошицкий

"Всему есть предел. Загонять заряженные автомобили в самый центр города, реветь там моторами и дрифтовать на улицах — это фарс во время войны. Такими авто управляют молодые парни, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", — сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

На нарушителей также составили протоколы Фото: facebook.com/Алексей Белошицкий

Белошицкий добавил, что полицейские не первый раз привлекают к ответственности любителей уличного дрифта. Тем не менее все прошлые попытки оказались напрасны.

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"В этот раз мы пригласили на такие сборы представителей военкомата. Для того чтобы ребята "не расстраивались", есть хороший лайфхак: автомат тоже можно "прокачать"", — отметил Белошицкий.

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