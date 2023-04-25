В Днепре произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и владелицей элитного клуба (видео)

По словам женщины, если в заведении начнут раздавать повестки, клиентов не будет. Представители ТЦК, в свою очередь, утверждали, что планировали проверить документы у мужчин.

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В Днепре разгорелся конфликт между сотрудниками Территориального центра комплектования и владелицей известного местного клуба "Soho". Военные утверждали, что пришли в заведение, чтобы "проверить документы" у находившихся там мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал "ХДнепр".

Представители ТЦК заявили, что собирались проверить документы у мужчин. Владелица же заведения была против этого и принялась выпроваживать военных, говоря, что они мешают гостям.

"Мы же их никуда не тащим, сейчас проверим людей, и на этом наша миссия закончится", — заявил представитель ТЦК.

Женщина также заявила, что если в клубе начнут раздавать повестки, то люди перестанут в него ходить. Она также спросила военнослужащих о том, почему они сами не на фронте.

Реакция ТЦК

На момент публикации новости представители ТЦК не комментировали произошедший случай.

Напомним, что первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что патрульные будут сотрудничать с представителями центров комплектования кадров и будут раздавать повестки любителям дрифта на улицах украинских городов.

Ранее Фокус разбирался в том, нужно ли студентам вузов посещать военкомат. Законодательством не запрещено вручение повесток студентам колледжей и университетов.

На днях суд в Луцке приговорил владельца Telegram-канала о повестках к 5 годам. Владельца онлайн-ресурса задержали, а в его доме устроили обыск. Следствие длилось месяц и в конечном итоге приговор огласили: пять лет тюрьмы и два года испытательного срока, что предполагает условное наказание.