У Дніпрі стався конфлікт між співробітниками ТЦК та власницею елітного клубу (відео)

За словами жінки, якщо у закладі почнуть роздавати повістки, клієнтів не буде. Представники ТЦК, зі свого боку, стверджували, що планували перевірити документи у чоловіків.

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У Дніпрі розгорівся конфлікт між співробітниками Територіального центру комплектування та власницею відомого місцевого клубу "Soho". Військові стверджували, що прийшли до закладу, щоб "перевірити документи" у чоловіків, які там знаходилися. Про це повідомляє Telegram-канал "ХДніпро".

Представники ТЦК заявили, що мали намір перевірити документи у чоловіків. Власниця ж закладу була проти цього і почала випроваджувати військових, говорячи, що вони заважають гостям.

"Ми ж їх нікуди не тягнемо, зараз перевіримо людей, і на цьому наша місія закінчиться", — заявив представник ТЦК.

Жінка також заявила, що якщо у клубі почнуть роздавати повістки, то люди перестануть до нього ходити. Вона також спитала військовослужбовців про те, чому вони самі не на фронті.

Реакція ТЦК

На момент публікації новини представники ТЦК не коментували випадок, що стався.

Нагадаємо, що перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що патрульні співпрацюватимуть із представниками центрів комплектування кадрів та роздаватимуть повістки любителям дрифту на вулицях українських міст.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи потрібно студентам вишів відвідувати військкомат. Законодавством не заборонено вручення повісток студентам коледжів та університетів.

Днями суд у Луцьку засудив власника Telegram-каналу про повістки до 5 років. Власника онлайн-ресурсу затримали, а в його будинку влаштували обшук. Слідство тривало місяць і зрештою вирок оголосили: п'ять років в'язниці та два роки випробувального терміну, що передбачає умовне покарання.