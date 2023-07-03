"Ты воевал или с**бался?": в Ужгороде пьяный военком избил жену бойца (фото)

Сотрудник ТЦК, будучи навеселе, по словам местных, не впервые занимается рукоприкладством, но ни разу не был наказан. В МВД подтвердили факт нападения и анонсировали объявление о подозрении военкому.

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В Ужгороде нетрезвый военком с кулаками набросился на женщину прямо на улице и в присутствии ее мужа-военнослужащего. Пострадавшая написала заявление в полицию, а об инциденте рассказала на своей странице в сети.

По словам Татьяны Новак, ее избил пьяный старший офицер Закарпатского ОТЦК, майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК Константин Вари.

Пьяный майор пристал в магазине и всячески провоцировал конфликт

Происшествие произошло в Ужгороде 25 июня 2023 года возле одного из магазинов, куда Татьяна пришла со своим мужем-военнослужащим.

"На кассе к нам прицепился пьяный мужик в гражданской одежде. Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или с**бался (сбежал)?". Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил и он продолжил на повышенных тонах допытываться: "а где? а как? а зачем поехал на ноль? а чего сейчас не там?". Мой муж спокойно отметил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледара признан ограниченно годным. Это почему-то разозлило собеседника еще больше и он выдал нецензурный малопонятный монолог, общий смысл которого сводился к "вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают", — рассказывает Татьяна.

По словам женщины, военком махал руками в их сторону, несколько раз толкнул ее и мужа в голову. Супруги решили покинуть помещение торгового заведения и вызвать полицию. Майор пошел за ними на улицу.

"Когда мой муж уже держал телефон возле уха, майор Константин Вари тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко изменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров позади мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари убежал", — рассказывает Татьяна.

Супруги вызвали полицию, а люди, которые стали свидетелями нападения, стали рассказывать, что это — не первый случай, когда военком бросается с кулаками на людей, но желающих рассказать это правоохранителям, которые прибыли на вызов, не нашлось.

Впоследствии приехала скорая, и медики констатировали у женщины ушиб челюсти. Супруги написали заявление в полицию.

"Открыто уголовное производство по статье 125 ч.1 (умышленное легкое телесное повреждение). Вечером того же дня в травмпункте Ужгородской городской больницы у меня зафиксировали "ушиб мягких тканей головы, ушиб нижней челюсти", — говорит женщина.

По ее словам, они с мужем получили звонок из Закарпатского ОТЦК, чтобы встретиться и обсудить инцидент "и урегулировать все мирно". Женщина отказалась.

По словам Татьяны, в полиции ей неохотно дали направление на судебно-медицинскую экспертизу, где внезапно оказалось, что в травмпункте забыли проставить необходимые печати на справку, а следователь полиции забыл добавить к направлению сопроводительное письмо. Супруги вернулись в полицию и травмпункт и таки получили нужные печати. Следующие несколько дней пострадавшей женщине так никто и не позвонил, более того оказалось, что следователь, который ведет ее дело, ушел в отпуск.

"Я не знаю, изъяли ли видео с камер наблюдения из магазина, были ли опрошены свидетели (как минимум продавщица), был ли приобщен протокол задержания с доказательствами, что Вари был в состоянии алкогольного опьянения. Я не имею связей, не имею денег на адвоката. Единственные варианты для меня — это публичность, ваша поддержка и бесплатная помощь юристов. Речь идет не только обо мне, речь идет о нашем обществе, которое не должно терпеть произвол и дрожать перед погонами", — написала Татьяна Новак.

Что говорят в Закарпатском ОТЦК и СП

В областном ТЦК сообщили, что знают о том, что в сети распространяется информация о противоправных действиях со стороны одного из военнослужащих Закарпатского ОТЦК и СП и обещают провести проверку.

"По этому случаю назначена служебная проверка по результатам которой будет принято однозначное и справедливое решение, о чем будет сообщено дополнительно! Вместе с тем обращаем внимание, что командование Закарпатского ОТЦК и СП строго осуждает любого рода физическое насилие, особенно в состоянии алкогольного опьянения и имеет нулевую толерантность к людям, которые совершают такие поступки, особенно к военнослужащим", — говорится в сообщении.

В ОТЦК заверили, что в кратчайшие сроки выяснят все подробности и примут соответствующие решения.

Что говорят в Нацполиции

В МВД отреагировали на скандал и заявили, что в полиции готовят материалы для сообщения военному о подозрении, проводятся необходимые следственные действия. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

"Злоумышленник нанес телесные повреждения женщине, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции установили, что нападавшим является 55-летний местный житель, работник ТЦКСП. Его разыскали и доставили в районное управление полиции. Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Черкассах трое представителей ТЦК заломили руки гражданскому и повалили его на землю. Один из них боднул лежащего мужчину ногой по голове.

Также сообщалось, что во Львовской области капитан избил солдата, который вернулся с фронта. У солдата произошло внутреннее кровоизлияние вследствие разрыва печени.