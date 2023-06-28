"Для профилактики": во Львовской области капитан избил солдата, вернувшегося с фронта (фото)

Сестра пострадавшего Назара Матвиишина сообщила, что ее брату поступают звонки от командира и его друзей с требованием забрать заявление.

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Во Львовской области капитан Иван Зозульчак избил солдата Назара Матвиишина, который недавно вернулся с фронта на ротацию. Об этом сообщила сестра потерпевшего Марта Матвиишин в Facebook 27 июня.

Девушка написала, что ее родной брат попал во Львовский военный госпиталь с острым аппендицитом, однако во время операции медики выявили сильные травмы внутренних органов. У солдата произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени.

Марта Матвиишин утверждает, что подобные инциденты происходят на постоянной основе "для профилактики".

Назар Матвиишин

Позже в комментарии изданию ZAXID.NET Марта Матвиишин добавила, что ее брат был добровольцем. По ее словам, капитан Иван Зозульчак избил военного на полигоне в Сокальщине. Днем ранее Назар Матвиишин вернулся с фронта.

"Брат мне уже рассказывает, что ему звонят по телефону из разных номеров, в том числе капитан Зозульчак и его друзья, говорят, пусть сестра заберет заявление. Но заднюю я не дам. Сегодня пострадал мой брат, а завтра будет кто-то другой", — сказала девушка журналистам.

Заявление Марты Матвиишин

Избиение солдата во Львовской области: реакция прокуратуры

Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сказала "Суспільному", что по факту избиения Назара Матвиишина открыто уголовное производство по ч.5 ст.426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Ивану Зозульчаку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Досудебное расследование будут осуществлять следователи Территориального управления ГБР под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, что 19 апреля следователи территориального управления ГБР во Львове приступили к расследованию случая с жестоким избиением раненого украинского солдата в одной из воинских частей на Волыни.

Ранее,18 апреля мы сообщали, что офицера воинской части в Ивано-Франковске, избившего срочника, отстранили от выполнения служебных обязанностей. Военному грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий.

Мы также писали 22 апреля о том, что Хмельницкий горрайонный суд решил не арестовывать священника УПЦ ПМ Игоря Слободяна, обвиняемого в избиении военного в церкви. Взирая на то, что священник уклонялся от вызовов в органы следствия, прокурор призывал поместить его под стражу, однако суд взял его под личное обязательство.